Arenberger považuje nejasnosti kolem majetku za vysvětlené, rezignovat nehodlá

Praha Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) považuje vysvětlení svých majetkových poměrů, na které upozornila média, za dostatečné. Novinářům řekl, že nevidí důvod pro svou rezignaci, jak po ní volá opozice. Uvedl, že nic špatného neudělal a řadu věcí už vyjasnil. „Nemyslím si, že bych udělal něco špatného, co by znamenalo moji rezignaci,“ uvedl. Dodal, že chce pokračovat v práci na potlačení epidemie koronaviru.

Doplnil, že ve čtvrtek požádal premiéra Andreje Babiše (ANO) o schůzku, na které mu otázky vznesené médii vysvětlil. „Všechna data jsem předal a žádná výhrůžka odvolání nezazněla,“ uvedl ke schůzce s předsedou vlády.



Server Seznam Zprávy ve čtvrtek napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku.

V pátek uvedl, že nyní prostory pronajímá „za korunu“, prostor je podle něj kolaudován jako archiv a odpovídá daným předpisům. Kolaudace si podle něj vyžádala „nějaké investice, které nesl na svých bedrech“. Dva audity pak podle něj konstatovaly, že se jednalo o nejnižší nabídku. Archiv mimo nemocnici zařízení podle něj hledalo, protože nedisponuje potřebným prostorem ani pro důležitější provozy. „Nejedná se o etický problém, protože nemocnice z toho profituje víc než pronajímatel,“ uzavřel.

Informace o tom, že Arenberger pronajímal svoji nemovitost vinohradské nemocnici, kterou řídil, jsou podle většiny opozičních stran důvodem k jeho rezignaci. Předseda ODS Petr Fiala Arenbergerův střet zájmů přičetl k důvodům, proč je podle opozice nutné vládě vyslovit nedůvěru. V případě Arenbergera podle něj nejde o jedno opomenutí, ale stále nové a nové nejasnosti a problémy. „Za nejzávažnější pokládám podivné propojování veřejných a soukromých aktivit ředitele nemocnice. Ministr by z toho střetu zájmu měl vyvodit odpovědnost,“ uvedl Fiala.

Babiš podobně jako u dalších zjištění o majetku ministra zdravotnictví uvedl, že Arenberger musí záležitost do detailu vysvětlit. „Je to pochybení, je to špatně a musí to vysvětlit. Já určitě dokončím nějakou kontrolu hospodaření nemocnice, kde byl ředitelem, abychom se přesvědčili, že je všechno v pořádku,“ řekl Babiš. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že pověřila své podřízené, aby hospodaření vinohradské nemocnice prověřili zatím z veřejných registrů a z mediálních výstupů.

Pochybnosti vzbudila už Arenbergerova majetková oznámení. Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu uvedl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.