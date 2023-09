Armáda má jasno. Naše analýza doporučuje koupit stíhačky F-35, říká generál Míka

Míka je zástupce ředitele sekce rozvoje schopností ministerstva obrany, jenž se v uplynulém roce podílel na vyjednávání s USA ohledně možnosti nakoupit 24 letounů F-35.

Už v září by měl materiál skončit na stole kabinetu Petra Fialy, který bude mít poslední slovo. Ministryně obrany Jana Černochová (oba ODS) dostala loni čas právě do začátku října, aby vládě předložila zprávu, zda se vyplatí přezbrojení na nové stíhačky z USA.

„Neexistuje překážka, abychom řekli, že pořízení systému F-35 nezvládneme,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz generál Míka, jenž v minulosti velel taktickému letectvu a sám strávil v kokpitu Gripenu přes 800 hodin. Nákup amerických stíhaček se odhaduje na více než 100 miliard korun. Dalších až jedenáct miliard si vyžádá úprava letecké základny v Čáslavi. Celková investice by se však neměla dotknout ostatních armádních akvizic.

Americký bojový letoun F-35.

„Po tom, co byl uzákoněn předpoklad výdajů ve výši dvou procent HDP na obranu, víme, že projekt F-35 neovlivní žádné strategické projekty, jako jsou nová BVP, tanky, protivzdušná obrana státu a další,“ vysvětlil Míka s tím, že Američané kývli na rozložení splátek do deseti let.

První stroje by podle harmonogramu mohly střežit české nebe počátkem příští dekády. Plný přechod na systém F-35 se musí uskutečnit do roku 2035, kdy má skončit technická podpora pro Gripeny, které hlídkují český vzdušný prostor dnes.

„Analýzu máme zpracovanou. Je to ucelená zpráva pro vládu, která se seznámí s podmínkami případného pořízení systému F-35,“ přiblížil Míka.

Celý rozhovor s generálem Jaroslavem Míkou si můžete na webu Lidovky.cz přečíst v pondělí ráno.