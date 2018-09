Babiš asi ztratil odvahu, když naši dohodu podává jinak, tvrdí účastníci uzavřené schůzky o sirotcích

PRAHA Na čem se domluvili účastníci páteční uzavřené schůzky s premiérem Andrejem Babišem v otázce přijetí 50 syrských sirotků? Vládní předseda po boku vicepremiéra Jana Hamáčka popsal výsledek jednání jinak než europoslankyně Michaela Šojdrová. Server Lidovky.cz proto oslovil další členy uzavřené schůzky - v interpretaci se shodují se Šojdrovou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek sešel s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL) nad její iniciativou přijmout z Řecka 50 syrských sirotků. Od schůzky za zavřenými dveřmi, jíž se účastnili i další lidé, uplynulo pět dní. Po skončení jednání se v médiích sice objevila zpráva o tom, že se interpretace jejich dohody značně liší, dosud ale nebylo úplně jasné, na čem se zástupci obou stran s odlišnými zájmy skutečně shodli.



Zatímco Šojdrová krátce po ukončení schůze za zavřenými dveřmi s jistou odhodlaností v hlase před davem novinářů oznámila, že Babiš je pro pomoc dětem v Česku, premiér v doprovodu místopředsedy vlády Jana Hamáčka na následné tiskové konferenci vysvětlil, že trvá na svém a chce pomáhat mimo Českou republiku. O ochotě děti přijmout se nezmínil.



Co řekla po schůzce Michaela Šojdrová „Odnášíme si úkol. My jsme od pana premiéra dostali úkol s tím, že máme děti najít, že nám poskytne určitou součinnost. A že Česká republika, i s pomocí evropských prostředků, je ochotna děti přijmout. Tak, aby se jich potom případně mohly ujmout, jak už zařízení České republiky, tak rodiny, které jsou ochotné se dětem věnovat.“

Co řekl na tiskové konferenci Andrej Babiš „To je projekt, který neexistuje, který vyvolal obrovské emoce, a chceme, aby ho paní Šojdrová konkretizovala. Sirotci nejsou, děti nejsou, všechno je to jenom virtuální záležitost. Uvidíme, jestli nějaké děti najde,“ prohlásil jednoznačně premiér. Na dotaz serveru Aktuálně.cz, zda setrvává u toho, co řekl již dříve, tedy že odmítá takovou formu pomoci dětem, jednoznačně odpověděl, že názor nezměnil. „Těm dětem je třeba pomoci mimo Českou republiku,“ dodal.

Jak doplnil Babišova slova místopředseda vlády Jan Hamáček „My jsme za vládu sdělil a potvrdili, že jsme připraveni předat kontakty na příslušné řecké orgány, které jsou připraveny vyjít vstříc takové iniciativě. Pokud nějaký konkrétní seznam vznikne, tak budeme dále diskutovat,“ uvedl též bez vyslovení náznaku toho, o čem mluvila jen chvíli před ním Šojdrová.

Laicky řečeno, slovo jedné strany stojí proti slovu strany druhé. V tomto případě spíše jedna verze o výsledku jednání ohledně možné pomoci syrským dětem, která je již řadu dní velkým politickým tématem, proti druhé.

Na schůzce ovšem nediskutovala jen europoslankyně s premiérem a vicepremiérem. Schůzky se podle informací serveru Lidovky.cz účastnilo minimálně dalších jedenáct lidí, včetně šéfa Člověka v tísni Šimona Pánka, senátora Václava Hampla či například ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martina Rozumka.



Bez odpovědi Další z přítomných na dotazy serveru Lidovky.cz o závěru jednání nereagovali. Na opakovaně položené otázky od pondělí neodpověděly poslankyně Helena Válková (ANO) ani mluvčí premiéra Lucie Kubovičová.

Lidovky.cz od pondělí zjišťovaly, co si ze schůzky odnesli další účastníci schůze. Získaly vyjádření čtyř účastníků, kteří pro server popsali její průběh, a následně s výpověďmi konfrontoval mluvčí premiéra Lucii Kubovičovou. Ani po opakovaných urgencích však na dotazy serveru Lidovky.cz nereagovala.



Šéf OPU Rozumek popsal schůzku následovně. „Prvních asi třicet minut se hovořilo o tom, že pan premiér se točil na slovu sirotek. Tvrdil nám, že tam žádní sirotci nejsou. My jsme se bavili hlavně o nezletilých bez doprovodu, kterých je tam několik tisíc. Samozřejmě, že tam děti neběhají s úmrtním listem obou rodičů, takže je to těžké. Pak jsme se bavili velmi konkrétně o tom, že by ministerstvo poskytlo součinnost a že trvají na tom, že by udělali bezpečnostní prověrky a že my máme ty děti vybrat. Peníze by se čerpaly z evropských fondů, tam zaznělo. A řekli jsme si, že až se podaří ty děti vybrat, tak se sejdeme znovu,“ uvedl v telefonickém rozhovoru s redaktorkou. Účastníci se podle Rozumka po schůzce rozešli s tím, že se bavili o detailech případné pomoci.

Europoslankyně Michaela Šojdrová přicházející na schůzku s premiérem Andrejem Babišem.

‚Děkujeme za vstřícnost‘

„V podstatě jsme děkovali panu premiérovi za tu relativní vstřícnost. Moje vysvětlení je takové, že si ho pak odvedli mediální poradci a když vystoupil před novináři, sdělil jinou verzi. Myslím, že ztratil odvahu a nedrží slovo,“ doplnil zklamaně.

Také šéf organizace Člověk v tísni Šimon Pánek popsal schůzku shodně. „Po vyjasňování si pojmů padl úkol - pokud se tomu tak dá říct, nevím, bylo to něco takového -, aby paní europoslankyně (Šojdrová) a s ní spolupracující organizace vzaly na starost, že najdou potřebné děti v táborech a v součinnosti odbor pro azylové a migrační politiky, který bude stejně muset řešit žádosti dětí a bezpečnostní otázky s nimi spojené,“ líčil, co se dělo během jednání.

K podstatnému bodu schůze, tedy údajné dohodě, pak sdělil: „Pan premiér řekl, že nebudou bránit, aby ty děti přijely do České republiky. Pak tam nastalo dohadování o tom, jakou součinnost ministerstvo vnitra a odbor nad minimální zákonné podmínky má poskytnout. To se nedořešilo, vzhledem k omezenému časovému limitu schůzky. Ale to, že součinnost poskytne převzetím dublinských žádostí, zaznělo. A že nebude bránit přijetí dětí“. Před novináři Pánek hned po schůzce nemluvil. Vyjádřil se v následujících hodinách jen v krátkosti pro Českou televizi a Český rozhlas.

Třetím, kdo poskytl serveru Lidovky.cz vyjádření, je senátor Václav Hampl (zvolen s podporou KDU-ČSL a SZ). „Pan premiér usilovně tvrdí, že je to hloupost, protože žádní sirotci neexistují a ať si je klidně hledáme, ale opakovaně na schůzce nezabránil ministru vnitra, aby řekl, že jeho resort poskytne součinnost. To tam explicitně zaznělo několikrát a (Babiš) to nikdy nezpochybnil,“ sdělil. „Celkově se choval odmítavě, to ano, ale jak říkám, nezabránil ministrovi vnitra, aby poskytl součinnost,“ vysvětlil v rozhovoru.



Češi pomáhají Češi jsou podle občanské iniciativy Češi pomáhají ochotní pomoci syrským uprchlíkům, kteří jsou v nouzi. K výzvě se na webu iniciativy připojilo přes čtyři tisíce lidí. Iniciativě se také v neveřejné korespondenci hlásí lidé, kteří jsou ochotni přijmout do své rodiny syrské dítě.

Jeden z iniciátorů petice Češi pomáhají Jaroslav Miko, též přítomný na dlouho očekávané páteční schůzce, premiérův popis situace nevidí jako překážku ve snaze pomoci sirotkům.

„Nezpochybňuji, že pan Babiš mluví účelově jinak a že pro člověka, který nebyl účastníkem té schůzky, může vyznít v celkovém kontextu tak, že si protiřečí (premiér s europoslankyní, pozn. red.). Bylo mi jasné, že před veřejností nezmění názor. Ale na tom jednání se mluvilo o tom, že do toho pan Babiš už nebude nijak zasahovat. (…) Na přímou otázku, jestli tomu přijetí a pomoci bude bránit, řekl: ‚Počkejme si, s čím paní Šojdrová přijde‘. To je zavádějící, protože jsme se domluvili, že tomu bránit nebude,“ vysvětlil dále s tím, že „ústní dohoda“ jasně padla a další vyjádření na ni nemají a neměly by mít vliv.

Podstatné je to, co podle něj bylo obsahem schůzky v souvislosti s konkrétními kroky. „Na jednání jsme se bavili také o konkrétních parametrech přijetí včetně financí, pokud konkrétní nezletilé děti bez doprovodu skutečně vytipujeme. Na tomto seznamu aktivně již pracujeme, tedy podnikli jsme konkrétní kroky k oslovení řecké strany. Pan ministr vnitra Hamáček nám v této věci zcela jasně garantoval součinnost jeho ministerstva,“ sdělil mimo jiné v rozhovoru.