Babiš: Chci, aby lidé sami řekli, co se má dělat. My na to sháníme a také seženeme peníze

Praha Je to zhruba rok, co premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že spřádá Národní investiční plán. Opozice se po něm od té doby pídí a předem je skeptická, že to k něčemu bude. Kýžený materiál je hotový, ale spíš než slovo plán se na něj hodí výraz databáze. "Nikdy to nikdo nezmapoval ani nesepsal. Je to užitečné pro veřejné investory i pro vyjednávání evropských peněz," míní premiér.

LN: Kolik projektů a na jak dlouhou dobu Národní investiční plán obsahuje?

Máme za sebou třicet let od revoluce, proto jsme se rozhodli, že to bude na dalších třicet let, do roku 2050. Bylo by zajímavé, kdyby někdo napsal diplomku na téma, co bylo postaveno za Karla IV., co za Tomáše Garrigua Masaryka, co za totalitního režimu a co za posledních 30 let svobody a demokracie. Národní investiční plán na příštích 30 let je součástí naší strategie Česká republika – země pro budoucnost. Plán obsahuje více než 20 000 investičních projektů v celkové výši asi osm bilionů korun.