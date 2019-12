V Karlových Varech začala dlouho chystaná rekonstrukce Císařských lázní, vyjde na 830 milionů

Karlovy Vary V Karlových Varech v sobotu začala rekonstrukce Císařských lázní. Oprava národní kulturní památky bude stát 828,8 milionu korun a bude trvat 3,5 roku.

Roky chátrající objekt nabídne po opravě multifunkční sál, několik muzejních expozic, kavárnu, čítárnu i badatelnu.

„Uděláme všechno pro to, abychom opravu dovedli do úspěšného konce a mohli představit domácím i zahraničním návštěvníkům, lázeňským hostům a turistům tento skvost v novém hávu a v celé kráse,“ řekla při slavnostním zahájení rekonstrukce hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Jak připomněla, o záchranu památky se snažilo město i kraj dlouhých 20 let.

„První pilířem bylo získat souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. Tím druhým byly finanční prostředky. Bohužel dotační titul na opravy Císařských lázní nebyl vypsán nebo tam byly nesplnitelné podmínky,“ uvedla Vildumetzová.

Na opravu kraj získal 250 milionů korun jako dotaci od ministerstva kultury a má také příslib ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ohledně navýšení příspěvku o dalších 150 milionů Kč. Schillerová v sobotu při slavnostním předání stavby zhotoviteli řekla, že ceny stavebních prací se navýšily a bylo nutné částku navýšit o 150 milionů korun, které stát poskytne po 50 milionech během tří let. Kraj na opravu vyčlenil ze svého rozpočtu 350 milionů korun, dalších 100 milionů by mělo jít postupně z rozpočtu města Karlovy Vary.

Historický okamžik

Slavnostního zahájení prací se v sobotu zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Je to historický okamžik. Celých 20 let se o tom mluvilo. V roce 2013 psal kraj na ministerstvo a tehdy jsme řekli ne. V roce 2015 jsme vyčlenili 100 milionů, ale nic se nedělo. Teprve v roce 2016 se začalo něco dít a mělo to tah na branku,“ řekl Babiš.

Kompletní opravu včetně rozsáhlých restaurátorských prací provede společenství firem pod názvem „Společnost Císařské lázně - Geosan Group - Metrostav“. Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části objektu, aby již nedocházelo k dalšímu vzlínání vody. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Opravena bude i fasáda a střecha budovy.

Zatím v jednání je ještě umístění koncertního sálu do prostor do atria budovy. Pokud záměr splní podmínky památkářů, vestavbu sálu by mělo financovat město Karlovy Vary dalšími sty miliony korun. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) má město předběžný souhlas památkářů, protože návrh nezasahuje do obvodových zdí památkově chráněné budovy.

Císařské lázně z roku 1895 vznikly podle projektu slavných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera. Pseudorenesanční patrová budova připomíná svým podkovovitým půdorysem divadelní budovu. Architektura budovy napodobuje francouzskou renesanci, spojující renesanční a barokní stavební prvky se secesními dekorativními motivy. Součástí budovy je takzvaný Zanderův sál, původně určený pro cvičení, později využívaný jako slavnostní sál. Historicky cenné jsou původní koupelny. Kraj by přitom chtěl, aby i po rekonstrukci zůstaly Císařské lázně alespoň zčásti lázeňským zařízením.