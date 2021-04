Babiš: Doporučil jsem Hamáčkovi zrušit cestu do Moskvy. Ostře sledovaná cesta vicepremiéra dostává trhliny

Praha Ostře sledovaná cesta vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) na návštěvu Ruské federace kvůli vyjednávání o nákupu vakcíny Sputnik V dostává trhliny. Kromě opozice vyzval k její zrušení premiér Andrej Babiš. „Doporučil jsem mu, aby cestu zrušil,“ napsal webu Lidovky.cz premiér.

Hamáčkova mise do Moskvy by se měla uskutečnit v pondělí. Odehrála by se však v atmosféře mimořádně vyostřených diplomatických vztahů mezi USA a Ruskem. Ve čtvrtek Washington oznámil nové uvalení sankcí na Ruskou federaci včetně vyhoštění ruských diplomatů kvůli masivním kybernetickým útokům a vojenským manévrům na východní Ukrajině.



Hamáček na dotaz webu Lidovky.cz nereagoval.

Nesouhlas s cestou vyjádřil již dříve

Avizovanou cestu vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) na jednání o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik V do Moskvy nepovažoval premiér Andrej Babiš (ANO) za ideální již ve čtvrtek. V rozhovoru pro Blesk to odůvodnil tím, že vakcíny nespadají do Hamáčkovy agendy a Česko už konkrétní nabídku má. Podle Babiše může ČR téměř okamžitě získat 300 000 dávek ruské vakcíny Sputnik V, nicméně čeká na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Hamáček ve středu oznámil, že do Moskvy odletí v pondělí a bude tam jednat o případných dodávkách Sputniku V po jejím schválení evropskou lékovou agenturou. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální,“ reagoval dnes na informace o Hamáčkově cestě Babiš.

„Pan vicepremiér mě informoval, že jediným cílem je zajistit ještě větší množství vakcíny,“ řekl poté Babiš na odpolední tiskové konferenci po jednání se slovenským premiérem Eduardem Hegerem. Zopakoval, že z cesty není nadšený.

Součástí Hamáčkovy delegace v Moskvě bude i bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle jeho vyjádření pro Deník N se má Hamáček v Moskvě setkat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.

Hamáček už v pondělí uvedl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí. Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. Novinářům současně řekl, že vnímá snahy, například Německa, vakcínu si předjednat. „Souhlasím s panem Hamáčkem, že je třeba se připravit, ale my nabídku (na ruskou vakcínu) už máme,“ doplnil Babiš. Podle něj se ale čeká na schválení evropskou lékovou agenturou a připomněl, že stát ze zákona nemůže vakcíny, které nedodala Evropská komise, dovážet.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích a že požádal o informace o Sputniku tuzemský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková ve středu ČTK napsala, že ústav ministra na jednání s informacemi seznámil.

Hamáček ve středu také uvedl, že Česko je ochotné odkoupit vakcínu firmy AstraZeneca od Dánska, které se rozhodlo její používání ukončit. Podle Babiše to ale není možné. V rozhovoru pro Blesk rovněž řekl, že neví, proč to Hamáček řeší, když je to agenda ministerstva zdravotnictví. „A ministerstvo to řeší,“ doplnil Babiš. Severská země se rozhodla trvale ukončit používání preparátu poté, co zhruba před měsícem tamní úřady očkování preventivně pozastavily, když se u několika lidí po podání vakcíny objevily závažné případy krevních sraženin.

Mezi příznivce očkování Sputnikem V patří prezident Miloš Zeman, který už 10. března požadoval kvůli postoji ke Sputniku demisi ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), jenž byl minulý týden z funkce odvolán. Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy tehdy označil Blatného a ředitelku SÚKL Irenu Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku V.