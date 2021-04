16. dubna 2021 11:26 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

V dohledné době se počítá s tím, že do takzvané „čekárny“, neboli oficiálního slovenského registračního systému, se budou moct přihlásit i osoby starší 40 let. Řada politiků z komunální a regionální úrovně stále častěji vyzývá vládu, aby v rámci úsilí o naočkování co největšího počtu lidí zrušila dosud platná omezení: nyní jsou vakcíny podávány v závislosti na věku nebo na vykonávané profesi.

Za čtvrtek přibylo 3238 nově nakažených. Očkování nabralo na obrátkách, vakcínu dostalo nejvíce lidí Na Slovensku se v současné době očkuje třemi očkovacími látkami: od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Potenciálně v zásobě je i ruský Sputnik V, který ovšem dosud budí řadu pochybností. Z pohledu slovenského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) nedodal výrobce všechny potřebné podklady, aby bylo možné udělit podmíněný souhlas s jeho nasazením.