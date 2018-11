Babiš chce v Sýrii postavit českou vesnici místo zničené školy, plán představil Junckerovi

BRUSEL Premiér Andrej Babiš (ANO) chce v Sýrii postavit českou vesnici pro 150 tamních sirotků. V pátek o tomto plánu hovořil v Bruselu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

„Koupili bychom terén se zničenou školou, zainvestovali bychom tam do mateřské školky, školy, jídelny, bytů, hřiště. Sirotci by tam mohli bydlet a postupně bychom se je mohli snažit dostat do rodiny,“ komentoval Babiš po jednání s Junckerem vizi o vesničce pro sirotky.



O tom, že by se sirotci mohli případně později přesunout i do Česka, Babiš neuvažuje. „Myslím si, že se narodili v Sýrii, jsou tam zvyklé a chtějí tam žít. My chceme, aby měli normální život,“ uvedl.

Kdy by taková vesnička mohla být vybudovaná, ministerský předseda zatím netuší. Jednal ovšem již se zástupcem případného zhotovitele projektu. Kolik finančních prostředků by na něj Česko vyčlenilo, zatím nechtěl Babiš předjímat.

„Původně jsme si mysleli, že koupíme jenom pozemek. Ale na základě jednání s paní velvyslankyní (v Sýrii, pozn. red.) Evou Filipi nám bylo řečeno, že je lepší koupil areál, kde byla škola zničená válkou, dát to do pořádku a doinvestovat věci.”

V belgické metropoli Babiš kromě schůzky s Junckerem se mimo jiné sešel i se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem, s nímž hovořil o migrační politice a brexitu.