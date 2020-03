Babiš: Italský premiér by měl zakázat Italům cestovat do Evropy. Čechy v Itálii vyzval k návratu

Praha Italský premiér Giuseppe Conte by měl vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy. V rozhovoru pro Českou televizi to řekl český ministerský předseda Andrej Babiš (ANO). Čechy v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval k návratu.

Češi v Lombardii a dalších oblastech se mohou vrátit domů. Ministerstvo zahraničí radí do Itálie necestovat Čeští turisté by se podle něj z Itálie měli vrátit okamžitě. Itálie je v Evropě nejvíc zasažena koronavirem, v noci na neděli uvalila italská vláda karanténu na miliony obyvatel severní Itálie. „Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit,“ řekl Babiš v ČT. „Jediné, co je možné, je, aby italský premiér zkrátka vyzval své lidi, své občany, aby do jiných zemí v Evropské unii necestovali,“ dodal. V Itálii se podle dostupných údajů nakazilo téměř 6000 lidí, přičemž v sobotu bylo oznámeno rekordních více než 1200 nových případů. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle úřadů podlehlo více než 230 lidí. Počet lidí na jednotkách intenzivní péče v sobotu vzrostl o 23 procent na 567. Z 5883 původně nakažených Italů se 589 zcela vyléčilo. itálie A200308_083747_ln_domov_ele