Babiš: Maďarsko poskytne Česku 150 plicních ventilátorů. Dalších 90 přislíbily EK a NATO

Praha Maďarsko dodá České republice 150 plicních ventilátorů. Hasiči je převezou do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR), odkud budou podle potřeb rozvezeny do nemocnic. Na Twitteru to v pátek uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Ve čtvrtek také kvůli vývoji koronavirové epidemie přislíbila Česku 30 ventilátorů Evropská komise a podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) by v pátek měla Severoatlantická aliance (NATO) schválit dodání 60 plicních ventilátorů z aliančních zásob do ČR.

V Česku je podle posledních dat v nemocnicích 1941 plicních ventilátorů, kvůli epidemii covidu-19 se denně sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovině října klesla pod 50 %, aktuálně je obsazeno 51,4 %.

Andrej Babiš @AndrejBabis Maďarsko nám pomůže 150 plicními ventilátory. Díky Viktore, moc si téhle rychlé a významné pomoci vážím Hasiči ventilátory v následujících dnech převezou do @rezervy_SSHR, odkud budou rozvezeny do nemocnic dle potřeb. oblíbit odpovědět Českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s onemocněním covid-19 ve čtvrtek také získaly ventilátory CoroVent, výrobci je tak mohou začít rozvážet do rezerv českých nemocnic. Ventilátor vznikl na jaře díky spolupráci Českého vysokého učení technického, iniciativy COVID19 CZ a firmy MICo. Lidé na něj ve sbírce přispěli 12 miliony korun, za něž bylo vyrobeno 182 kusů.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že stát koupí 600 ventilátorů a 60 dostane darem nebo mu budou půjčeny. Kabinet také schválil navýšení prostředků resortu zdravotnictví na nákupy z 406 na 700 milionů korun. Nebudou využity jen na plicní ventilátory, ale též na lůžka nebo přístroje zlepšující saturaci kyslíkem, takzvané oxygenátory.