Primář z Bulovky: Obézní rychle ztrácejí svaly, hůř se odpojují od ventilátorů. Těžký průběh ale hrozí všem

Praha Při nástupu pandemie se urgentní příjem a ARO na pražské Bulovce částečně přeměnily na oddělení s lůžky pro pacienty s covidem-19. Podle primáře obou oddělení Jakuba Baly nemocnice stíhá, má dostatek lůžek i personálu, nebezpečí ale nepodceňuje. Skutečná obezita podle něj komplikuje lékařskou péči. „Nicméně zdravý životní styl není stoprocentní prevencí těžkého průběhu onemocnění covid-19, jen zvyšuje šanci na rychlejší uzdravení,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Proč se z vašeho urgentního příjmu stalo na čas oddělení s lůžky pro pacienty s covidem-19?

Proměna oddělení byla součástí vypracovaného transformačního plánu celé nemocnice na základě doporučení MZČR. Nešlo o změnu provedenou narychlo. Máme k dispozici urgentní příjem, ARO a lůžka JIP infekční kliniky. Část anesteziologicko-resuscitačních lůžek jsme vyčlenili pro pacienty, kteří jsou pozitivní na covid-19.

Lidovky.cz: Jak byste aktuálně zhodnotil situaci u vás na oddělení?

Nyní máme dostatek lůžek i personálu. Pokud se prudce nezvýší příbytek pacientů, měli bychom situaci zvládat i nadále.

Lidovky.cz: Pociťujete nějaké rozdíly mezi první a druhou vlnou pandemie?

Na podzim přibylo více diagnostikovaných pacientů s covidem, ale množství hospitalizovaných pacientů se příliš nezměnilo. Stále nejde o žádné drama.

Lidovky.cz: Myslíte si, že stabilizovaná situace zůstane i nadále?Matematických modelů na toto téma je více, každý si říká nějaké své prognózy, takže nevím. Bude záležet na tom, jak zaberou aktuálně zavedená opatření. Trochu se obávám, že celou situaci zkomplikují další respirační onemocnění, která také mohou mít těžký průběh.

Jakub Bala Narodil se 1975 v Praze



Vystudoval 3. LF UK



Získal atestace 1. stupně - Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu



Má specializovanou způsobilost v oboru anestezie a intenzivní medicína



Pracoval rok na Oddělení ortopedie a traumatologie Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, 5 let na Klinice ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Bulovka, 4 roky na Klinice anestezie a resuscitace v Nemocnici Na Františku, 6 let na Klinice anestezie a resuscitace ve FNKV.

V Nemocnici Na Bulovce působí od roku 2018, jako primář Oddělení urgentního příjmu a později také jako primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.



Lidovky.cz: Jak probíhá příjem pacientů, kteří jsou pozitivní?

Jedinci, o kterých víme, že mají covid-19 a projevují známky respiračního selhání, přijímáme na monitorovaná lůžka (JIP ARO, OUP). Když jde o pacienta, který zatím nevyžaduje intenzivní péči, je přijatý cestou naší infekční kliniky.

Pokud si jeho stav žádá hospitalizaci, přemístíme ho tam, kde máme vyčleněná lůžka pro nemocné s koronavirem. Během péče o takové pacienty používáme všechny potřebné pomůcky, abychom ochránili personál. Respirátory, štíty i ochranné obleky.

Lidovky.cz: Nejsou ochranné pomůcky pro personál příliš zatěžující během práce?

Kvůli nim mají zdravotníci samozřejmě zhoršené podmínky při ošetřování, ale snažíme se, aby se často střídali. Vyžaduje to jiný styl péče. Musíme práci plánovat tak, aby se vše stihlo a personál ochranné pomůcky zatěžovaly co nejméně. Dá se to zvládnout.

Lidovky.cz: Co všechno musí zdravotníci podstoupit, když pečují o pacienta s koronavirem?

Když je nemocný připojený na umělou plicní ventilaci, všechny kroky spojené s ošetřovatelskou péčí (hygiena pacienta, stlaní, převazy) bývají komplikovanější. Některé úkony se během dne opakují podle potřeby pacienta. Práce v ochranném obleku s respirátorem a štítem je dost zatěžující. Snažíme se vypracovat racionální postupy, aby byla zajištěna adekvátní péče o pacienty s minimální zátěží pro personál.

Lidovky.cz: Nakazil se při léčení pacientů nějaký zdravotník, i přes všechny ochranné pomůcky?

Někteří naši zdravotníci jsou pozitivní, ale nelze určit, zda se nakazili od pacientů, jiného personálu nebo mimo nemocnici.

Lidovky.cz: Jaký efekt má na léčbu pacientů remdesivir?

Naše zkušenosti souhlasí s publikovanými výsledky. Remdesivir má menší efekt, když je podáván pacientům s těžkým průběhem. Funguje více u nemocných s lehčím průběhem.

Lidovky.cz: Co komplikuje léčení pozitivních pacientů?

Nadváha. Pokud mluvíme o skutečně velké obezitě, komplikuje veškerou ošetřovatelskou a léčebnou péči. Nadváha je navíc jeden z rizikových faktorů těžkého průběhu pacientů, kteří musí být připojení na plicní ventilaci. Velmi rychle totiž ztrácí svalovou hmotu, takže u nich bývá obtížnější odpojování od ventilátoru.

Lidovky.cz: Je tedy zdravý životní styl prevencí před těžkým průběhem covidu-19?

Lidé v jakémkoliv věku, kteří mají dobrou fyzickou kondici, věnují svůj čas pohybu a dbají o sebe, se uzdravují trochu rychleji. Rozhodně mají oproti části populace, která se nehýbe vůbec, při léčbě velkou výhodu. Nicméně zdravý životní styl není stoprocentní prevencí těžkého průběhu onemocnění covid-19, jen zvyšuje šanci na rychlejší uzdravení.

Lidovky.cz: Bojíte se nákazy na základě vaší zkušenosti s péčí o těžce nemocné pacienty?

Pokud se nevyvine v dohledné době očkovací látka, bude si muset dřív nebo později projít infekcí každý. Vzhledem k tomu že nepatřím do rizikové skupiny, se viru nebojím. Beru to tak, že co má přijít, to přijde a nemá smysl nad tím ztrácet hlavu.

Lidovky.cz: Očividně vás jen tak něco nerozhodí. Nemáte obavy ani z kolapsu zdravotního systému?

Může se stát, že ke kolapsu zdravotnictví dojde, ale dokud nepřijde, nemá smysl zbytečně panikařit. Vzniklo už několik poplašných zpráv, že se budeme za chvíli brodit mezi mrtvolami, ale zatím se nic takového nenastalo, takže bych to neřešil.

V tuhle chvíli naše zdravotnictví celkem stíhá. Nejsem si jistý, ale tam, kde to nestíhají, může jít spíše o nějakou organizační chybu. Lůžek je opravdu zatím dost. Za týden to může být samozřejmě úplně jinak, ale nemá smysl v lidech vyvolávat zbytečnou nervozitu.

Lidovky.cz: Vzhledem k tomu, že situaci považujete za stabilizovanou, máte pocit, že jsou aktuální opatření dostatečná?

Myslím, že dostatečná jsou, ale mohla by být trochu upravená. Mrzí mě, že děti nemohou zase chodit do školy. Přivítal bych, aby opatření chránila spíše rizikové jedince. To znamená seniory, obézní a nemocné.

Ideálně by někdo měl vymyslet systém, během kterého by se opatření ostatních lidí ekonomicky a sociálně tolik nedotklo. Nejsem si však jistý, zda je něco takového možné vytvořit. Proto nemohu jednoznačně říct, jestli jsou nařízená opatření špatná, nebo dobrá.

Lidovky.cz: Považujete tedy stavbu polní nemocnice v Letňanech zatím za zbytečnou?

Zbytečná není v rámci preventivních opatření. Štěstí přeje připraveným. Na Bulovce jsme se na covid-19 chystali během první vlny. A nezaháleli jsme ani před druhou vlnou. Musíme být samozřejmě připraveni na všechny možné scénáře. Nepochybně je chvályhodné, že se myslí i na rezervní lůžka, ale rozhodně bych to nebral jako signál, že se stoprocentně začnou naplňovat.

Lidovky.cz: Z vašich názorů a zkušeností vyznívá, že je rozumné kvůli pandemii nepanikařit, ale ani ji nepodceňovat. Je to tak?

Dá se to tak říct. Musíme se s pandemií nějak vyrovnat. Pacientů je relativně velké množství a může jich být ještě víc. Měli bychom na to být připraveni, ale nebral bych to jako totální tragédii.

Lidovky.cz: A co si myslíte o lidech, kteří pandemii vyloženě podceňují?

Příjemnější mi je, když si lidé z pandemie nic nedělají, než když zbytečně panikaří. Samozřejmě za předpokladu, že se chovají zodpovědně a zbytečně virus nešíří.