Virus si hledá komplice, z pandemie je syndemie. Na umoření člověka ‚spolupracuje‘ hned několik neduhů

PRAHA Svět netrpělivě vyhlíží vakcínu proti koronaviru. Vedle ní je ale zapotřebí zaměřit se také na rizikové skupiny obyvatel, kteří trpí třeba obezitou či vysokým tlakem. Právě oni totiž v souvislosti s koronavirem častěji končí na jednotkách intenzivní péče. A bohužel také častěji umírají.

Kvůli souběhu celosvětově se šířícího covidu s dlouhotrvající „pandemií“ civilizačních chorob, kam se obezita, cukrovka či vysoký tlak řadí, hovoří šéfredaktor vědeckého časopisu TheLancet Richard Horton o syndemii. Znamená to, že dva a více neduhů „spolupracují“, aby člověka umořily.

Podle něj je takový náhled na celosvětovou krizi klíčem, jak proti ní lépe a účinněji bojovat. „Celkový počet chronicky nemocných lidí ve světě roste. Vyřešit covid-19 znamená vyřešit vysoký krevní tlak, obezitu, cukrovku, nemoci srdce, rakovinu a onemocnění dýchacích cest,“ tvrdí Horton. Například v Česku je 800 až 900 tisíc lidí, kteří jsou kvůli podlomenému zdraví – vlivem civilizačních nemocí – virem více ohroženi.

Stát by se měl podle Hortona snažit jejich počet snížit podpůrnými programy či prevencí. Nutno však podotknout, že jakýkoli zásah či nová strategie ve zdravotnictví se například v obezitě populace projeví až za delší čas.

Která ONEMOCNĚNÍ „NAHRÁVAJÍ“ COVIDU? K těžšímu průběhu onemocnění covid-19 mohou přispět: – obezita – cukrovka – vysoký krevní tlak – nádorové onemocnění – nemoci srdce – chronické onemocnění dýchacích

cest – podvýživa – jiná chronická onemocnění (například jater, ledvin) ■ Podle nové studie publikované ve vědeckém časopisu The Lancet se svět aktuálně potýká s rostoucím počtem lidí s chronickými onemocněními a přetrvávajícími infekčními chorobami, což v kombinaci se selháním zdravotních systémů v prevenci a znečištěním vzduchu zvyšuje bilanci úmrtí s koronavirem. ■ Studie Globální zátěže nemocí analyzovala v úhrnu 286 příčin úmrtí, 369 nemocí a zranění a 87 rizikových faktorů ve 204 zemích. Podle ní jsou celosvětově hlavními příčinami zdravotních problémů u lidí ve věku 50 let a vyšším ischemická choroba srdeční, mrtvice a cukrovka. U mladších lidí ve věku 10–49 let to naopak jsou následky dopravních nehod, HIV/AIDS, bolesti dolní části zad a deprese.

Už v březnu označila Světová zdravotnická organizace (WHO) probíhající vlnu koronavirové nákazy za pandemii, neboť infekční onemocnění zasáhlo celý svět. Prestižní vědecký časopis The Lancet nyní použil nový termín. „Onemocnění covid-19 není pandemie, nýbrž syndemie,“ napsal šéfredaktor Richard Horton. Co to znamená? Při syndemii se v lidském organismu souběžně potkávají dvě či více onemocnění, což v důsledku znamená horší průběh nemoci.

U koronaviru mají lékaři a vědci jasno – průběh covidu-19 zhoršují obezita, cukrovka i vysoký krevní tlak. Většina lidí, kteří nemoci podlehnou, pak umírá tzv. s covidem. To znamená, že na jejich úmrtí se nepodepsal jen koronavirus, ale i ony zmíněné nemoci. Na tento fakt už dlouhodobě upozorňuje anesteziolog Vladimír Černý, vedoucí Klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví a národní koordinátor intenzivní péče.

„Jedinou cestou, jak snížit smrtnost pacientů s covidem, je ochrana rizikových skupin,“ uvedl Černý minulý pátek. Mezi rizikové skupiny se kromě seniorů řadí i lidé trpící chronickým onemocněním, například plic, jater či ledvin, nebo také onkologičtí pacienti. Podle Černého je v Česku 800 až 900 tisíc rizikových osob, které mohou snáze – na základě trvale podlomeného zdraví – podlehnout infekční nemoci.

Snížit sociální rozdíly

„Celkový počet chronicky nemocných lidí ve světě roste. Vyřešit covid-19 znamená vyřešit vysoký krevní tlak, obezitu, cukrovku, nemoci srdce, onemocnění dýchacích cest a rakovinu,“ napsal Horton. Šéfredaktor časopisu The Lancet vychází ze studie, jež skončila v roce 2019 a jejíž výsledky byly publikovány v minulém týdnu. Studie Globální zátěže nemocí (GBD) analyzovala 286 příčin úmrtí, 369 nemocí a zranění a 87 rizikových faktorů ve 204 zemích s cílem poskytnout podrobný pohled na zdraví světové populace .

Horton uvedl, že z koronavirové krize se svět nevymaní jen s pomocí účinné vakcíny a léků, za klíčové považuje koncentrovat se i na sociální rozdíly v globální společnosti. Zjednodušeně řečeno: dokud nebudou vedle obyvatel vyspělých států proočkováni i ti z rozvojových zemí, svět epidemii definitivně nepotlačí.

„Pokud vlády nevymyslí plán ani programy pro zvrácení hlubokých rozdílů, naše společnost nebude nikdy skutečně v bezpečí před covidem,“ uvedl šéfredaktor. Zmíněná studie rovněž varuje, že v posledních letech zdravotní systém v řadě chudých států selhává.

Proto je podle Hortona potřeba pohlížet na epidemii koronaviru jako na syndemii, tedy vnímat onemocnění z různých úhlů. Covidu například nahrává čím dál horší kvalita ovzduší, což vědci ve studii taktéž popisují. Špatný vzduch dle nich vede k chronickým onemocněním dýchacích cest, což pak může být důvodem vážnějšího průběhu onemocnění covid-19.

Za nejsilnějšího „komplice“ koronaviru, a tudíž největšího nepřítele infikovaných považují lékaři obezitu. Obézní musejí být hospitalizováni dvakrát častěji než lidé v kondici, častěji končí na jednotkách intenzivní péče a déle se uzdravují. Plyne to ze studií vztahu lidí s nadváhou k onemocnění covidem u 400 tisíc pacientů z Evropy, Asie i Ameriky.

„Nárůst počtu hospitalizací na JIP je u nich s koronavirem o 74 procent vyšší a riziko úmrtí je až o 48 procent větší než u neobézní populace,“ řekl už dříve pro server Lidovky.cz Jozef Čupka, vedoucí pracovní skupiny preventabilních onemocnění při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Obezita zmenšuje plíce

Těžce obézních Čechů s indexem tělesné hmotnosti (BMI) přes číslo 40 – značící morbidní obezitu – je téměř sto tisíc. Zdravá váha je udávána hodnotou BMI 18,5 až 25. Nadváha je přitom podle imunologů v případě covidu větším rizikem než vyšší věk.

„Obecně platí, že obézní lidé mají stlačené plíce a špatně se jim dýchá. Když se k tomu přidají další problémy, které souvisejí s dýcháním, může takový člověk koronaviru podlehnout,“ řekla serveru Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.