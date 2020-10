Remdesivir nemá vliv na přežití pacientů s covidem, tvrdí WHO. Česko objednalo tento lék za 205 milionů

Ženeva/Londýn/New York/Praha Klinické testy v rámci programů Světové zdravotnické organizace (WHO) tvrdí, že podávání látky remdesivir nemá žádný či jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci na přežití pacientů s nemocí covid-19. K obdobným závěrům studie WHO došla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta. Na studii upozornil deník Financial Times.

Podle výrobce remdesiviru, americké společnosti Gilead, nejsou data z klinických testů WHO v souladu s předchozími údaji. Tento týden česká vláda objednala 10 000 dávek uvedeného léku za více než 200 milionů korun.

Vláda uvolnila 205 milionů korun na nákup léku remdesivir. V říjnu by Česko mělo mít 10 tisíc dávek „Studie, která se uskutečnila ve 30 zemích, se zaměřila na vliv podávání léků na celkovou úmrtnost pacientů, na nutnost zavedení plicní ventilace a na délku hospitalizace pacientů,“ uvedla WHO. Studie obsahující výsledky testů bude publikována ve specializovaném časopise a v současnosti je ve fázi revize. Šestiměsíční klinické testy týmů Světové zdravotnické organizace ve třiceti zemích světa zahrnuly zhruba 11 000 pacientů. Česká republika není mezi zeměmi, kde se výzkum WHO uskutečnil. Americký Gilead, který remdesivir vyrábí, nechtěl studii komentovat. Uvedl ale, že její výsledky nejsou v souladu s údaji z předchozích studií, které naopak přínos léku potvrdily. Gilead minulý týden zveřejnil studii, dle které remdesivir urychlil úspěšnou léčbu pacientů s covidem a snížil jejich úmrtnost. Studie byla vydána v časopise The New England Journal of Medicine. Látka remdesivir, kterou vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře, původně měla sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu. Lék je však od března nasazován i při léčbě pacientů s covidem-19. Česká vláda tento týden schválila nákup 10 000 dávek tohoto léku za 205 milionů korun. Od příštího roku bude remdesivir hrazen pojišťovnami běžným způsobem podle úhradové vyhlášky. Podle vedoucího lékaře Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka remdesivir v současné době nejvíc pomáhá hospitalizovaným s lehčím průběhem covidu-19, aby se jejich stav nezhoršil.