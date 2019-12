Babiš mluvil k rozpočtu asi tři hodiny. Svým rekordně dlouhým projevem vyplnil dopolední jednání

PRAHA Téměř celé do polední jednání Sněmovny ke státnímu rozpočtu na příští rok vyplnil svým projevem premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho projev trval asi tři hodiny a svojí délkou překonal i Babišovo vystoupení z loňského července. Tehdy před hlasováním Sněmovny o vyslovení důvěry vládě hovořil asi hodinu a 40 minut.

Ke slovu se asi na pět minut dostal ještě předseda Pirátů Ivan Bartoš, který řekl, že Babiš trochu zobstruoval dopolední program. Debata o rozpočtu bude pokračovat odpoledne.

Poslanci ještě před jednáním o rozpočtu stihli schválit dva zákony. Týkaly se digitalizace stavebního řízení a přístupu ke službám státní správy.

„Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat,“ řekl Babiš hned v úvodu. Poté představoval rozpočet, označil ho za prorůstový a ujistil, že pokud se ekonomický vývoj zhorší, bude stát pumpovat peníze do ekonomiky. Vyzdvihoval úspěchy vlády a její kroky v plánovaných investicích, ve školství, zdravotnictví nebo digitalizaci veřejné správy. V úvodu se věnoval i závěrům auditní zprávy Evropské komise o svém údajném střetu zájmů. Odmítl, že by Česko kvůli tomu muselo vracet do Bruselu jakékoli peníze.

‚Proslov byl jako toulavá kamera‘

Věnoval se i plánovaným armádním nákupům, výdajům na obranu nebo boji s klimatickou změnou. Hovořil třeba o plánech na zadržování vody v krajině, o odpadovém hospodářství nebo o plánu vysadit miliardy sazenic stromů.

„Premiérův proslov je jak toulavá kamera. Už jsme projeli celou republiku. Snad bude na konci divácká soutěž o hodnotné ceny,“ komentoval délku projevu na sociálních sítích poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Babiš kritizoval i bývalé vlády vedené ODS. Vytkl jim například, že zavinily prudký nárůst solární energetiky, která si vyžaduje desítky miliard podpory ze státního rozpočtu. „Andrej Babiš ví, že předkládá špatný rozpočet. Tak mu nezbývá nic jiného, než během svého projevu kritizovat minulost. Dělá to tak, jak je zvyklý: používá polopravdy a lži,“ reagoval na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Po Babišovi by měli vystoupit další řečníci, kteří mají přednostní právo hovořit u řečnického pultu. Hovořit by měl předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda SPD Tomio Okamura, předseda Starostů Vít Rakušan a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vystoupit by měla i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Po nich se hlásilo do rozpravy ještě 17 poslanců s řádnou přihláškou bez přednostního práva.

Poslanci budou muset hlasováním rozhodnout o pozměňovacích návrzích. Těch se sešlo kolem 160 v celkovém objemu asi 180 miliard korun. Je to víc než desetina plánovaných celkových výdajů rozpočtu. Ke schvalování rozpočtu se tak Sněmovna dostane velmi pravděpodobně až ve večerních hodinách.