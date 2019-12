Není důvod, abych odstupoval. Česko žádné peníze vracet nebude, má jasno Babiš. Audit prý nečetl

PRAHA Premiér Andrej Babiš podle svých slov ani po doručení auditu ohledně dotací pro Agrofert nevidí důvod k odstoupení ze své funkce. Podle Babiše rozhodnutí auditorů stále není definitivní.

Premiér ve středečním rozhovoru pro deník Právo uvedl, že audit je závěrečnou zprávou auditorů jednoho z generálních ředitelství Evropské komise (EK), nyní je prý prostor pro vyjádření Česka a teprve poté nastane proces, kdy o případu může a bude jednat EK, míní. „Nejde tak o finální verdikt,“ zdůraznil.

„Zásadně odmítám, že by Česká republika musela vracet peníze kvůli mé bývalé firmě. To kvůli tradičním demokratickým stranám ČR vrátila Evropské unii už 30,6 miliardy korun, protože špatně spravovaly, rozumějte rozkrádaly, evropské fondy,“ vyjádřil se premiér.



„Pravda je na mé straně. Je nelogické, aby Brusel vykládal české zákony,“ konstatoval. Česko je podle premiéra připraveno se i soudit. Země prý musí bojovat za peníze daňových poplatníků.

Premiér v rozhovoru také řekl, že sám dokument nečetl.



Na zveřejnění auditu opozicí se Babiš těší

Jestli se audit k údajnému střetu zájmů zveřejní nebo ne, záleží podle Babiše na ministerstvu pro místní rozvoj a Evropské komisi. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) několikrát sdělila, že audit dorazil z Bruselu jako důvěrný. Vláda jej proto zveřejnit odmítá.

„Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů,“ prohlásil Babiš. V souvislosti s tím, že auditní zprávu dostal také pražský magistrát, by Babiš neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Hřib. „Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém,“ podotkl před poslanci.

Hřib v úterý uvedl, že úřad zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnil.

Sněmovna projedná audit EK k údajnému střetu zájmů premiéra Babiše ve čtvrtek

Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Deník N nejprve psal o ztrátě 451 milionů korun, později o ztrátě stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun. Audit podle Deníku N konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Server Neovlivní.cz zase uvedl, že se konečná verze auditní zprávy ve velké míře shoduje s květnovým návrhem, proti němuž Česko podalo námitky.

Znění auditu je konečné dle mluvčího EK konečné. Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.

Babiš trvá na tom, že ke střetu zájmů nedochází. Postupoval prý v rámci zákona.