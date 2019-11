Evropská komise zaslala do Česka audit k dotacím vyplaceným skupině Agrofert

BRUSEL Evropská komise v pátek zaslala českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. Obsah zprávy komise označila za důvěrný a nechce ho komentovat. Stálé zastoupení ČR při Evropské unii následně potvrdilo, že audit obdrželo a předalo ministerstvu pro místní rozvoj.

V jarní předběžné auditní zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česko by kvůli takovému hodnocení mohlo vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun. Babiš možnost střetu zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude.



„Evropská komise může potvrdit, že dnes v řádném termínu zaslala českým úřadům anglickou verzi konečné auditní zprávy vztahující se k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropskému sociálnímu fondu,“ uvedla mluvčí EK. Protože auditní proces ještě neskončil, je podle ní obsah zprávy tajný.

Komise obdržela odpověď Prahy na předběžnou zprávu 2. září a na svou odpověď měla tři měsíce. Audit do Česka v pátek Brusel odeslal v poslední pracovní den stávající komise.