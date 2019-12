Dodržel jsem zákon, na zveřejnění nemám vliv, komentoval premiér Babiš audit Evropské komise

Praha Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na dokončení auditu EK ohledně jeho možného střetu zájmů uvedl, že dodržel zákon, postupoval podle něj a jím vlastněnou firmu vložil do svěřenského fondu. Na zveřejnění auditu prý nemá vliv.

Babiš to řekl v Otázkách Václava Moravce České televize. Evropská komise zaslala audit české straně v pátek. Zatím nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky.

Ředitel české pobočky organizace Transparency International David Ondráčka řekl České televizi, že české ministerstvo pro místní rozvoj by mělo auditní zprávu zveřejnit. Je podle něj ve veřejném zájmu, aby se do ní mohla veřejnost podívat.

„Je zcela absurdní, že Brusel vykládá český zákon, navíc úplně nesmyslně, když zákon ‚lex Babiš‘ byl namířen pouze proti mně s cílem vyštvat mě z politiky. Lex Babiš jsem dodržel, postupoval jsem přesně podle něj, vložil jsem firmu do svěřenských fondů,“ řekl Babiš. Lex Babiš je nazývána novela zákona o střetu zájmů, na jejímž základě musel vložit svoji firmu do svěřenských fondů.

Audit podle Babiše není konečný. Poukazoval na to, že komise dopracovala audit jen „několik minut“ před tím, než skončila a začala fungovat nová komise. „Jestli se to zveřejní, nebo nezveřejní, já na to nemám žádný vliv,“ prohlásil premiér.

Ondráčka je zkorumpovaný udavač, řekl Babiš

„Z toho tajení a nervozity je evidentní, že ten audit dopadl v neprospěch premiéra Babiše,“ řekl České televizi Ondráčka. Znamená to podle něj, že komise potvrdila svůj původní verdikt, že Babiš je ve střetu zájmů. Babiš tak podle Ondráčky lhal v posledních třech letech, kdykoli řekl, že neovládá holding Agrofert nebo že není ve střetu zájmů. Babiš by proto podle něj neměl zůstat premiérem.

Babiš naproti tomu nazval Transparency International udavačskou neziskovkou. „Toho zkorumpovaného udavače nepotřebuji komentovat,“ řekl. „Protože bere peníze od státu, od ministerstev a dělá politiku,“ zdůvodnil obvinění ze zkorumpovanosti.

Místopředseda vládní ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček v sobotu po jednání expertního týmu v Lánech řekl, že auditní zprávu ještě neviděl. Podle jeho názoru by se s ní v první řadě měla seznámit vláda. „To, jestli ten dokument může být odtajněn, je především otázka na Evropskou komisi, protože ta jej nějakým způsobem vede v nějakém režimu. I posledně jsme to právě řešili, že by to musela být Evropská komise, aby tu předchozí auditní zprávy odtajnila, což sama komise řekla, že tak nemůže udělat. „A já myslím, že samozřejmě sociální demokracie se chce seznámit s obsahem té auditní zprávy. Na základě toho bude také jasně reagovat,“ dodal.