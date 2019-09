Ministerstvo zemědělství odpovědělo na bruselský audit ohledně Babišova údajného střetu zájmů

Praha Ministerstvo zemědělství v pondělí odeslalo odpověď na bruselský audit zemědělských dotací ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Radiožurnálu to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Obsah odpovědi nekomentoval. Odeslání zprávy ČTK potvrdilo tiskové oddělení ministerstva zemědělství. Česko mělo na odpověď na předběžnou auditní zprávu čas do 20. září.

„Odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). A bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva. Takže by to mělo být dneska nebo zítra předáno,“ uvedl Toman. To bez dalších podrobností potvrdil úřad. „Ano, odpověď již byla odeslána,“ řekl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dále vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Odpověď na ni předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna stálému zastoupení ČR v Bruselu. Babiš vracení peněz vyloučil.

Obsah druhé, která se týkala zemědělských dotací, není známý. Kvůli ní ale tehdy SZIF uvedl, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do vložil svěřenských fondů. Agrofertu bylo ze SZIF od roku 2012 do konce letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun

Kvůli zemědělskému auditu přestal SZIF vyplácet dotace i podnikům rodiny Tomana od srpna loňského roku. Šéf SZIF Martin Šebestyán tehdy uvedl, že ve zprávě ale nebyl střet zájmů Tomana explicitně konstatovaný. Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat Agrotradu, který z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší.

„SZIF na odpovědi spolupracoval s Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova. K jejímu obsahu se však nemůžeme blíže vyjádřit. Již dříve jsme informovali, že probíhající šetření je důvěrné a jeho průběh a obsah je nutné až do ukončení šetření chránit. V tuto chvíli tak můžeme pouze konstatovat, že v odpovědi rozporujeme předběžná zjištění, která SZIF obdržel z EK 5. června letošního roku,“ řekla mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Podle ní by mělo 28. ledna následovat bilaterální jednání, kdy si obě strany vymění svá stanoviska.



Návrh auditu EK má podle Šebestyána tři hlavní části, v první se řeší střet zájmů premiéra Babiše a Agrofertu. Druhá část zprávy se zabývá mimo jiné obecnými postupy administrace, schvalovacími postupy a efektivitou nákladů. Třetí část se zabývá možným střetem zájmů Tomana. Podle Tomana EK o projekty Agrotradu neprojevila zájem. K dalším dvěma projektům z října 2018 Toman řekl, že se nepodílel na řídicích procesech.

Agrofert už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální. „Evropští auditoři předvedli mnoho omylů, nepravdivých tvrzení a závěrů. Kdyby se nás aspoň zeptali, nikdy by ke svým závěrům nemohli dojít. Například zkoumali období, kdy pan Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci. Taktéž úplně opomněli fakt, že novela zákona o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš, zahrnovala přechodné období,“ uvedl již dříve mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Podle něj se auditoři ve všem mýlí. „Připravili jsme pro české úřady rozsáhlý materiál, ve kterém všechny námitky auditorů vyvracíme a vysvětlujeme. Jsme přesvědčeni, že se nakonec prokáže, že jsme postupovali přesně podle zákona,“ dodal mluvčí.