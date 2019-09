Projekt úřednické čtvrti bude pokračovat, řekl Babiš. S Hřibem už jednat nehodlá

Ústí nad Labem Projekt úřednické čtvrti v pražských Letňanech bude pokračovat, řekl ve středu během návštěvy Ústeckého kraje premiér Andrej Babiš (ANO). Nehodlá už ale dál jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), nýbrž obešle pražské radní. Z jednání s Hřibem má člověk podle Babiše jen psychické trauma. Primátor po úterním jednání s premiérem prohlásil, že Praha kvůli plánované úřednické čtvrti v Letňanech nedostane od státu vůbec nic, což Babiš ve středu odmítl.

„Nepravdu říkal pan primátor. Znovu opakuji, že zveřejním všechny dopisy, obeznámím všechny radní, aby se seznámili s naší nabídkou,“ uvedl ve středu Babiš. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

„Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit nebo si počkáme na další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma,“ dodal předseda vlády.

Babiš s Hřibem v úterý jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu severovýchodní části Pražského okruhu a vnitřního okruhu a postavil novou nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce.

„Vysvětloval jsem panu primátorovi, že Praha žádnou nemocnici nepotřebuje. Ptali jsme se všech ředitelů nemocnic, Praha je předimenzovaná, ale potřebuje traumacentrum,“ řekl ve středu premiér. Dodal, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) platí vnější okruh Prahy a primátor má písemně nabídku, že stát zaplatí vnitřní okruh hlavního města, a to formou tendru na PPP, tedy formu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. „A samozřejmě bychom hradili i dohodu s investorem,“ uvedl premiér.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10 000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.