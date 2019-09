Praha nepotřebuje novou nemocnici, ale traumacentrum, domnívá se Babiš

Praha Místo výstavby nové nemocnice na severu Prahy, kterou požaduje mimo jiné hlavní město výměnou za pozemky na vládní čtvrť v Letňanech, preferuje premiér Andrej Babiš (ANO) vybudování traumacentra. Novinářům to v úterý řekl při návštěvě lokality na kraji Prahy, kde by podle jeho představ mohl vyrůst nový komplex, aby soustředil úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. O dalších požadavcích primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se podle premiéra jedná. Babiš doufá v to, že Hřiba přesvědčí i konference, která se na téma chystá na 1. října.

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu uvedla, že v Praze je 16 % z administrativních budov, které stát využívá. „Ale podíl na výdajích z nájmu se pohybuje kolem 57 % a na údržbu připadá 46 %. Pokud chceme začít šetřit v oblasti umístění zaměstnanců, tak musíme začít tady v Praze,“ uvedla.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice. Podle Hřiba není vhodné budovat úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. „Já s primátorem dál jednám. Jeho představy jsou, že by stát zafinancoval vnější okruh (Prahy), to se děje. On by chtěl i vnitřní okruh za 50 až 60 miliard, my nabídli, že by se to udělalo PPP projektem,“ uvedl v úterý Babiš.

Praha také požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept Nemocnice Na Bulovce. „Já jsem to konzultoval s ministrem (zdravotnictví Adamem) Vojtěchem (za ANO). Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme v Praze traumacentrum,“ konstatoval premiér.

Administrativní komplex v Letňanech by měl podle Babiše a ÚZSVM znamenat úsporu za nájemné, provozní náklady a ušetřit i peníze, které by se musely v budoucnu investovat do budov. Umožnil by také koncentrovat na jednom místě více ministerstev a sjednotit umístění resortů, která už dnes sídlí na více adresách.