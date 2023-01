Očekávaný šrapnel nepřilétl. Babiš, Nerudová a Pavel se v debatě přeli o covid, energie i inflaci

Do finální diskuse na TV Nova poprvé přišel po červeném koberci i opoziční lídr Andrej Babiš (ANO), který se v přímém přenosu utkal s rivaly Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem. Debata trojlístku favorizovaných kandidátů odstartovala v osm hodin večer pod taktovkou moderátora Reya Korantenga.

Hráli doslova vabank. V sázce byly hlasy nerozhodnutých voličů. Právě oni dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo postoupí do druhého kola a svede tak finální bitvu o Hrad.

Šrapnel, který od absentéra televizních debat Babiše jeho rivalové včera očekávali, nakonec nepřišel. A to ani od žádného jiného kandidáta. Debatě vládly po většinu času klid a věcnost. Hned v úvodu prvního přímého střetu trojice kandidátů došlo dokonce na nadělování. Babiš přinesl své rivalce Nerudové pugét se slovy, že na ni bude hodnější než Petr Pavel ve středu na Primě. Pavlovi předal červenou kšiltovku s nápisem „Silné Česko“. Podobnou té, kterou mu generál ve výslužbě přinesl den předtím do debaty. Té se ale Babiš neúčastnil a čepice s nápisem „Generál“ osiřela. Dary svým protikandidátům rozdal i Pavel. Nerudové rovněž kytici, pro Babiše vybral makronky v narážce na jeho úterní návštěvu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Souboj v „aréně“ odstartovalo otázky na Babiše ohledně covidových škod. „Myslím, že každý si asi pamatujeme situaci, která v covidu panovala. Asi nikdo by nepoužil jiné slovo než chaos,“ zdůraznil Pavel. „Nikdo na světě nebyl připraven. Dělali jsme maximum,“ hájil se expremiér.

Střet vyvolaly úrokové sazby

Grilování Nerudové se týkalo kauz brněnské Mendelovy univerzity. „V době, kdy už jsem nebyla rektorkou, přišlo finální rozhodnutí. Když jsem si ho nastudovala, veškeré informace jsem shrnula na svých webových stránkách. Ano, v jedné části jsem mohla postupovat rychleji a svolat jednání toho orgánu o dva nebo tři týdny dříve, což by ale na povaze věcí asi už nic nezměnilo,“ vysvětlovala bývalá rektorka kauzu údajného prodávání titulů na škole.

Nezkušenost s řešením krizí, která bývá Nerudové vytýkána, rázně odmítla s tím, že řídila univerzitu v době covidu. Podle Pavla nicméně byly i větší krize. „Česko si od druhé světové války prošlo mnoha krizemi. Válka v Afghánistánu nás provázela téměř 20 let, válka v Jugoslávii. To jsou krize, které svým rozsahem možná byly větší než covid,“ podotkl.

Babiš poté obvinil Pavla, že v době covidové krize nijak lidem nepomáhal. „Od roku 2018 neudělal pro lidi vůbec nic. Nula, nula, nula,“ zdůraznil. Ostrý střet na sebe nedal dlouho čekat. Babiš s Pavlem se do sebe pustili kvůli prohlášení expremiéra, že pozici ve vedení NATO pro Pavla vylobboval Babiš společně s prezidentem Milošem Zemanem. Emoce musela krotit Nerudová, o poznání vyrovnanější než ve středeční debatě na Primě.

Bývalý druhý muž NATO Pavel byl dále dotazován na svoji komunistickou minulost a vysvětloval svůj postoj k roku 1968. „Nikdy a v žádném dokumentu jsem neschvaloval invazi v roce 1968. V jediném dokumentu zaznělo něco o roku 1968, a sice že mi to tehdy otec vysvětlil. Já jsem nikdy nemusel podepsat žádný dokument, ani jsem se k tomu nikdy nevyjadřoval,“ zdůraznil.

Po krátké vsuvce, kde jednotlivé kandidáty vychvalovaly jejich drahé polovičky, se kandidáti podrobili hodnotovému testu. Všichni tři unisono umístili na nejvyšší příčku svobodu. V minutovém limitu na představení klíčových prezidentských témat se Babiš a Nerudová shodli na potřebě řešení energetické krize. Pavel dal na první místo pomoc vládě, aby se více lidí nedostalo do chudoby. A jako jediný z kandidátů si za jedno z hlavních témat vzal i zajištění bezpečnosti.

Byť Nerudová velkou část debaty držela emoce na uzdě, střetu s Babišem se nakonec také nevyhla. Spor vyvolala debata o inflaci a výši úrokových sazeb. Podle Nerudové bere inflace lidem úspory. „Nesmírně mě mrzí, že díky tomu, jak Česká národní banka v podstatě nebojuje s inflací, jejich peníze užírá neviditelná daň. Předpokládám, že bychom se už v průběhu tohoto roku mohli vrátit k inflaci pod 10 procent,“ uvedla.

Babiš zdůraznil, že Česká národní banka totálně selhala. „Navyšování úrokových sazeb znamená pro komerční banky 10 miliard měsíčně zisk a totální katastrofu pro občany České republiky. Mladé rodiny už si nemohou koupit byt. Pokud v eurozóně mají úrokovou sazbu 1,75 a naši lidi mají sedm procent, je to úplná katastrofa,“ řekl Andrej Babiš. Nerudová Babišovi vytkla, že jeho firmy potřebují nízkou úrokovou sazbu, protože jsou silně zadlužené. Babiš ji označil za teoretičku, která nikdy nebyla v praxi. Agrofert si podle něj půjčuje v eurech.

Závěr debaty patřil zahraniční politice, která tvoří podstatnou část prezidentské agendy. Zde se Pavel, který v ekonomickém bloku příliš nedebatoval, cítil jako ryba ve vodě. „V okamžiku, kdy dojde k ukončení konfliktu na Ukrajině a přistoupíme k obnově Ukrajiny, musíme být dostatečně racionální, abychom si udrželi podíl, který jsme měli dosud. Je možné, že se dohodneme na něčem, jako byl Marshallův plán,“ uvedl. Podle Nerudové bude Česko hrát při poválečné obnově Ukrajiny významnou roli a může být i koordinátorem pomoci. Babiš ujistil, že by v roli prezidenta inicioval jednání o míru a určil by konkrétní akce. „Mohli bysme uspořádat mírový summit v Praze na Pražském hradě. Válka musí skončit, někdo musí být aktivní a tohle všechno zorganizovat. Já se k tomu hlásím,“ uzavřel Babiš.

Hilšer opustil debatu. Není fér, řekl

Večernímu finále předcházela odpoledne devadesátiminutová debata pětice zbývajících kandidátů. Svoje vize se voličům snažili představit Pavel Fischer, Karel Diviš, Jaroslav Bašta, Tomáš Zima a Marek Hilšer. Ten se postaral o největší překvapení odpoledne. Dlouho se totiž nezdržel.

„Ať se koukám nalevo, napravo, a hledám usilovně, nevidím tady tři kandidáty. Ptám se na to, proč tomu tak není. Myslím, že je to vlastně záměr. Je to neférové především vůči voličům, kteří mají právo na to, aby jejich kandidáti vystupovali za rovných a spravedlivých podmínek. Mám za to, že prezident této země musí umět hrát férovou hru. Musím proto tuto debatu opustit,“ řekl Hilšer a ze studia odešel.