Babiš s Vystrčilem o cestě na Tchaj-wan jednat nebude. Jde o jeho zodpovědnost, říká premiér

Hulice (Benešovsko) Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) o jeho cestě na Tchaj-wan. Novinářům ve středu řekl, že Vystrčilovo rozhodnutí bere na vědomí a jde o jeho zodpovědnost. Proti plánované cestě ostře protestovala Čína, která považuje Tchaj-wan za svou vzbouřeneckou provincii.

Babiš spolu s prezidentem Milošem Zemanem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan už dříve nedoporučili. Babiš nevidí důvod, proč by o tom s Vystrčilem ještě jednal. „Já to respektuji, je to rozhodnutí pana předsedy. Rozhodně s ním o tom nebudu jednat, beru to na vědomí, on je vysoce postavený ústavní činitel a musí vědět, co dělá,“ uvedl premiér při středeční návštěvě úpravny vody Želivka. Podle něj je otázkou, zda mají koordinační schůzky ústavních činitelů smysl, když jejich aktéři pak nejsou jednotní.



Babiš připomněl, že v Číně vyrábí auta mladoboleslavská automobilka Škoda Auto a Česko navštěvují čínští turisté. Ekonomický dopad se už podle něj projevil v případě firmy F AIR, cvičící piloty, která podle Babiše přišla o lukrativní zakázky.