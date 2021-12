Babiš se rozloučí s kolegy z Unie pří, jak snížit ceny energií. Nabízí řešení, očekává se třeskutá debata

„Na summity Evropské rady premiér jezdil vždycky rád. Ačkoli měl s Evropskou komisí řadu problémů, tak na summitech byl jako ryba ve vodě. Je to jedna z agend, po které se mu bude opravdu stýskat,“ řekl webu Lidovky.cz diplomatický zdroj.

Na velkou rozlučku však nebude příliš času – summit se i kvůli vzmachu šíření koronavirové nákazy „srazil“ do jednoho dne, tradičně přitom setkání lídrů členských států trvává dva dny. „Bude to nabitý jednodenní summit, který začne brzy ráno,“ sdělil vysoce postavený unijní činitel. Obavy z covidu, zejména z jeho varianty omikron, přiměly organizátory požadovat po státnících vedle covid pasu i negativní PCR test.

Premiéři a prezidenti budou probírat zejména další společný postup proti vysokým cenám energií, koordinovat postup proti pandemii, chybět nemají ani zahraničněpolitická témata, především pak napětí v rusko-ukrajinských vztazích a situace v Bělorusku.

Právě debata o tom, jak se v příštím roce vypořádat s vysokými cenami energií, jež řadu států přinutily k okamžitým krokům v podobě daňových úlev či finanční podpory ohrožených domácností a firem, bude patrně třeskutá. Sedmadvacítka je totiž rozdělená v pohledu na to, jak předejít drahým energiím v dlouhodobějším horizontu. Francie či Španělsko opakují požadavky na zavedení společných nákupů plynu či na reformu trhu s energiemi.

Početná skupina států zastoupená Nizozemskem či Německem, pro jehož kancléře Olafa Scholze bude čtvrtek naopak premiérou na summitu, ovšem v zájmu hladkého fungování trhu vytrvale odmítá měnit jeho pravidla či zastropovat ceny energií. Polsko a Česko zase plédují za omezení cen emisních povolenek.

Babiš tak chce na svém posledním summitu prezentovat návrh vyzývající Evropskou komisi, aby vrátila do oběhu téměř půl miliardy povolenek stažených do rezervy. Dle něj by to mohlo snížit cenu, již firmy platí za vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. V pondělí prý v této souvislosti poslal dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a šéfovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

Černý puntík za vakcíny

Očekává se také debata o tom, jak urychlit tempo očkování proti covidu-19 v Evropě i v dalších částech světa. Česko spolu s ostatními státy středo a východoevropského regionu už požádalo Evropskou komisi o masivní kampaň propagující očkování proti onemocnění covid-19. V boji s dezinformacemi a v přesvědčování lidí východnímu křídlu EU tak trochu došel dech.

„Země střední a východní Evropy poukázaly na šíření nepravdivých informací o očkování v jejich zemích, které vedou k nižšímu zájmu o očkování, a vyzvaly Evropskou komisi k přípravě informační kampaně na celoevropské úrovni,“ podotkl premiér Babiš.

Prezidenti a premiéři mají dnes diskutovat i o napjaté situaci na ukrajinsko-ruských hranicích. „Jakákoli další vojenská agrese Ruska proti Ukrajině bude mít pro Moskvu těžké důsledky a přijde ji velmi draho,“ napsal šéf Evropské rady Michel v pozvánce na summit.

Na jednotném plánu přijmout protiruské sankce se už na začátku týdne shodli unijní ministři zahraničí, lídři států se budou bavit o tom, jaké postihy by mohly fungovat jako odstrašení. Na to zatím státy – i s ohledem na rozdílné ekonomické zájmy – jednotný pohled nemají.

Kromě unijních kolegů se Babiš už včera rozloučil s lídry pětice postsovětských států z Východního partnerství. Schůzka, které se kvůli napjatým vztahům s EU nezúčastnilo Bělorusko, potvrdila evropské směřování Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, nepřinesla však konkrétní příslib členství v Unii. Jednání se účastnili i představitelé regionálních rivalů Arménie a Ázerbájdžánu.