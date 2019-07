Babiš se v pondělí sejde s předsedkyní Evropské komise von der Leyenovou

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí sejde s příští předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Lidovým novinám to premiér potvrdil s tím, že ke schůzce dojde v Bruselu ve čtyři hodiny odpoledne.

Měl by tak být teprve třetím čelním představitelem evropského státu, se kterým se Leyenová oficiálně setká. V úterý se sešla v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, ve čtvrtek byla na návštěvě Polska.

„Dostali jsme termín takto brzy, což je pro nás veliký úspěch,“ řekl LN Babiš. „S paní von der Leyenovou jsem mluvil dvakrát telefonicky, v pondělí se poprvé sejdeme osobně. Chci s ní řešit především nominaci na post eurokomisaře za Českou republiku a vysvětlit jí, jaké portfolio je pro nás zajímavé,“ dodal premiér s tím, že nejraději by pro Česku získal digitál, vnitřní trh či obchod. „Chceme jiné, než měla paní Jourová,“ dodal.

Právě současnou českou eurokomisařku pro oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů Věru Jourovou Babiš v pondělí von der Leyenové za Česko nabídne. „Je úspěšná, zvládla to dobře. A je to žena, což je výhodou. Předpokládám, že toto jedno jméno bude stačit. Budu se snažit dostat pro ni co nejlepší pozici,“ uzavřel premiér.

Von der Leyenová už dříve uvedla, že by si přála, aby v její komisi byli muži a ženy zastoupeni rovnoměrně. Svého úřadu se ujme v listopadu.