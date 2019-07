PETRÁČEK: Férově a bez emocí. Von der Leyenová naznačila vztah k východu EU

O tom, jak Ursula von der Leyenová povede Evropskou komisi příštích pět let, se moc neví. Přesto jsme se už předem dozvídali, že jásot nad novou šéfkou EK není namístě.

Třeba v tom smyslu, že je „Timmermansem v sukních“ (server Novinky). Nebo že evropští poslanci ODS pro ni hlasovat nebudou, protože její představy o fungování EU jsou v rozporu s programem ODS i zájmy Česka.

Teprve teď, ve čtvrtečních rozhovorech pro Süddeutsche Zeitung, Bild a další média, von der Leyenová naznačila, o co jí půjde a jaký vztah k východu EU – či obecněji ke „zlobivým členům“ vůbec – bude rozvíjet. Jistě, po zvolení se každý snaží o vstřícnost, a kdyby jako šéf Komise prošel Timmermans, i on by se jistě chtěl ukázat v milém světle. Ale to jsou kdyby. Skutečná šéfka říká věci, jež bude možné s odstupem poměřit s realitou, takže stojí za pozornost.

Za pozornost stojí dva ze tří důležitých bodů. Zaprvé žádá pochopení pro státy střední a východní Evropy i pro jejich deficity ve věci právního státu („nikdo není dokonalý“), což potěší Polsko a Maďarsko. Zadruhé žádá větší pružnost vůči zadlužené Itálii, což potěší tamní – v rámci EU ostrakizovanou – vládu. Zatřetí se nechce vázat požadavkem, aby se na přijímání uprchlíků podílely všechny členské státy EU.

Daniel Brössler, komentátor Süddeutsche Zeitung, to shrnul slovy, že von der Leyenová volí pro konfliktní témata smířlivý tón. Lze spekulovat, že je to protihodnota za její schválení do čela EK – bez poslanců za polskou PiS a italského Hnutí pěti hvězd by měla smůlu. Nebo: když říká, že „musíme stíhat pašeráky lidí“, co to znamená? Řadí kapitánku Racketeovou do kategorie pašeráků, kteří si zaslouží stíhání, nebo do kategorie zachránců, kteří si zaslouží Nobelovu cenu míru?

To vše teprve uvidíme. Ale než se prokáže, že to či ono je jinak, platí, že von der Leyenová se snaží o vstřícnost. V tom se od Franse Timmermanse liší dost silně.