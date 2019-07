PETRÁČEK: Břemeno bílé ženy. Nelegální migrace do Evropy získala novou ikonu

Německo vzdává naději na celoevropské přerozdělování migrantů a uprchlíků, píše Spiegel Online. Ta zpráva vychází z vládních zdrojů a nepůsobí překvapivě. Je-li EU něčím rozdělená, tak vztahem k migraci, ba k užívání výrazu nelegální migrace. A Německo se staví do čela koalice ochotných, kteří nelegální migraci neuznávají. Ikonou toho postoje je Carola Racketeová, kapitánka lodi Sea-Watch 3.

Nový je vývoj rolí. Tradiční rozdělení rolí velí zvažovat plusy (záchrana životů) i minusy (přizná-li se každému migrantovi nárok na záchranu v Evropě, bude jich víc). Role v Německu se zúžily do jediné – fanoušků kapitánky Racketeové. Fandí jí média. Fandí jí vláda i většina opozice. Fandí jí politici z řad konzervativní CSU včetně spolkového ministra vnitra Seehofera, jenž šel do minulých voleb coby ochránce hranic.

Papírový Der Spiegel přináší na obálce portrét Racketeové s titulkem Captain Europe. Je to očividná aluze na komiksovou postavu známou jako Captain America, jež od roku 1941 bojovala proti nacistům. Dnešními nacisty mají zřejmě být ti, kteří narušují ideu Evropy coby univerzálního „bezpečného přístavu“ pro obyvatele Afriky i Blízkého východu. V takto vyhrocené atmosféře si člověk dokáže jen těžko představit nějakou formu celounijního kompromisu, natožpak konsenzu.

Carola Racketeová je ideálním symbolem morální nadřazenosti: činí nezpochybnitelné dobro a zároveň demonstruje jiným, že páchají nezpochybnitelné zlo. Je dokonalým zosobněním vztahu progresivního Západu k rozvojovému světu. Tedy toho, co Kipling vyjádřil jako „břemeno bílého muže“, jenž přebírá odpovědnost za dění na území osídlených domorodci. Kdo říká, že v Africe není bezpečný přístav, a že tudíž všechny zachráněné Afričany je nezbytné vozit do Evropy, to potvrzuje. A protože dnes víme, že Kiplingův výraz byl definicí kolonialismu a že „starý bílý muž“ je pachatelem všeho zla, ke slovu přichází mladá bílá žena a nekompromisně přebírá „břemeno bílé ženy“. To nemá chybu.