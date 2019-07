Stoupl počet migrantů, kteří nelegálně přešli hranici z Česka do Německa

Berlín Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni o něco zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, loni to bylo 4295, což představuje nárůst o 6,5 procenta. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Vyplývá to z výroční zprávy spolkové policie za rok 2018, kterou v Berlíně představil ministr vnitra Horst Seehofer. Podle českého ministerstva vnitra statistiky nelegální migrace naopak klesly.

„Jak už jsme uvedli v minulém roce, Spolková republika Německo do svých statistik počítá například občany Turecka, žijící v Německu, kteří u sebe při návratu do SRN nemají cestovní doklady, občany Ukrajiny či Moldávie, kteří chtějí v Německu nelegálně pracovat, nebo další cizince, kteří nemají zaplacené pokuty, jsou v pátrání, mají zákazy pobytu atd.,“ uvedla mluvčí českého ministerstva Hana Malá. Podotkla, že statistiky nelegální migrace naopak klesly na úroveň před migrační krizí a zadržených cizinců, kteří mají v úmyslu emigrovat do Německa, ubývá.

Německá kapitánka chce převézt do Evropy půl milionu migrantů. ‚Musíme je dostat do bezpečné země‘ Celkem loni Německo registrovalo 42 478 nelegálních přechodů hranic, zatímco o rok dříve jich bylo ještě 50 154. To odpovídá meziročnímu poklesu o více než 15 procent.

Z Česka spolkové úřady nejvíce lidí zachytily v lednu (474), listopadu (422) a říjnu (400), nejméně naopak v červenci (280) a srpnu (293). Výrazně větší počet nelegálních přechodů než na české hranici Německo zaznamenalo na hranicích s Rakouskem, a sice 11 464. Právě na rakouské hranice se také primárně soustředí aktivity před rokem založené bavorské pohraniční policie. Na téměř 820 kilometrů dlouhé hranici, na níž bylo předloni registrováno 16 312 nelegálních přechodů, je navíc trojice pevných kontrolních stanovišť. Na hranici s žádným jiným státem je Německo, které je obklopeno státy schengenského prostoru bez kontroly vnitřních hranic, nemá. Seehofer loňské navýšení na hranicích s ČR vysvětluje změnami migračních tras. Dokud nebudou dostatečně chráněné vnější hranice Schengenu, chce podle něj spolková republika důslednější kontroly na všech svých hranicích. Jiný postup by považoval za lehkovážný. U českých hranic mají být kontroly inteligentní, namátkové a dočasné, uvedl. Se zřízením stálých kontrolních stanovišť zde nepočítá.

PETRÁČEK: Břemeno bílé ženy. Nelegální migrace do Evropy získala novou ikonu Druhá loni co do počtu zachycených migrantů byla právě hranice s Českou republikou a třetí se Švýcarskem - 4062. Předloni měly tyto dvě země pořadí opačné. Na francouzské hranici bylo nelegálních přechodů 3736 a na polské 2061. Nejméně - 289 - jich německé úřady zaznamenaly na hranici s Lucemburskem. Relativně vysoký počet lidí - 10 289 - se loni německé hranice pokusil nelegálně překročit na některém ze zdejších letišť. Předloni jich bylo ještě o něco více - 11 220. Většina migrantů, které německá policie takto zachytí, nebývá rovnou vracena do země, z níž přišla. Pokud požádají v Německu o azyl, a neučinili tak již dříve, bývají do spolkové republiky vpuštěni. Do Česka jich loni Německo podle policejní statistiky vrátilo 942.