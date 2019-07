PETRÁČEK: Kinderstube. Proč se západ a východ Evropy stále více míjejí

Přijde-li řeč na jistá témata, sílí pocit, že východ a západ Evropy jsou společensky neslučitelné. Že východ se vymyká necivilizovaností, nedemokratičností i nevychováním. Dříve by se řeklo, že nemá kinderstube. Zaznělo to i ze slov německého ministra vnitra Seehofera na středeční tiskové konferenci v Berlíně o migraci.

„Byl jsem často ve východní Evropě, naposledy v Praze,“ řekl Horst Seehofer. „Tam se připravenost k podílu na evropském řešení blíží nule.“

Na tom něco je. Ale nelze nevidět, že západ Evropy až příliš často nevnímá optiku východu. Nepřipouští si, že nepochopení a míjení je oboustranné a vzájemné. Jsou tu čerstvé ukázky.

Christian Kern, jenž roku 2017 skončil jako rakouský kancléř, se rovněž ve středu stal členem rady ředitelů ruských státních železnic. Je to normální? Patří to ke kinderstube? Na východě ne. Pracuje-li bývalý politik typu Tvrdíka pro čínskou (de facto státní) firmu, dostává to „sežrat“. Leč pro bývalé kancléře Německa (Schröder působí ve firmách spjatých s Gazpromem za 250 000 eur ročně) a Rakouska to normální je.

Týž den vyšla zpráva, že Kobili Traoré původem z Mali, jenž v Paříži zavraždil židovskou učitelku v důchodu Sarah Halimiovou, nebude za antisemitskou vraždu (již předtím mluvil o „špinavé Židovce“) odpovědný, neboť byl pod vlivem marihuany. Zádrhel není v tom, že přistěhovalec spáchá trestný čin. To se děje. Zádrhel je v tom, jak mu stát s pokrokovou kinderstube vychází vstříc. Snad proto, aby uklidnil muslimy. Co by se dělo v USA, kdyby tam někdo mluvil o „negrech“, pak vyhodil z balkonu Afroameričana a zástupce státu by řekl, že pachatel za to neodpovídá, neboť byl pod vlivem drog?

Toto nechápe zase východ. Proto čeští weboví diskutéři píší tak, jak by to mohli formulovat i politici. Třeba: „Víte, pane Seehofere, kvůli takovým případům je naše ‚připravenost k evropskému řešení migrace‘ skutečně nulová. A nezmění se to.“ Bohužel, představa, že by se v tomto politici západu a východu EU sblížili, je mimo realitu.