Rychlý verdikt soudu v kauze Čapí hnízdo: Babiš opět nevinen

„Rychlost rozhodnutí mě překvapila,“ sdělil po konci jednání státní zástupce Jaroslav Šaroch, který před novináři krčil rameny. Zaskočena naopak nebyla obhajoba. „Nic nového dnes nezaznělo, směr zůstává stejný,“ hodnotil jeden z Babišových advokátů, matador Eduard Bruna.

Soud i napodruhé zprostil Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni, současnou „pětku“ na kandidátní listině hnutí ANO do eurovoleb Janu Nagyovou, obžaloby. Trestný čin se nestal. Obě strany si ponechaly lhůtu na možné odvolání.

Kauzu by v takovém případě znovu projednával odvolací Vrchní soud v Praze, který již městskému soudu jednou případ vrátil. Ani jeden z prvoinstančně osvobozených si rozhodnutí nevyslechl osobně, byť se jednání soudu předtím od rána účastnili.

Soudce Šott konstatoval, že kauza nebyla politicky motivovaná. „Důvodné podezření existovalo, byť nebylo prokázáno,“ řekl během odůvodňování verdiktu. Soudce kladl důraz na to, aby byly osvětleny všechny výtky, které vznesla odvolací instance.

Jednalo se především o to, že Šottův nalézací – prvoinstanční – soud některé důkazy dle mínění vrchních soudců pominul.

„K hodnocení jiných přistoupil selektivně a nepodrobil je komplexnímu hodnocení. To mělo vést k tendenčním závěrům,“ uvedl Vrchní soud v Praze v odůvodnění. Šottův soudní senát se také dle odvolací instance příliš přiklonil k výpovědi jednoho ze svědků Jana Bareše, který v areálu nově vznikající farmy u Olbramovic vykonával stavební dozor.

„Nebýt jeho, vše mohlo dopadnout jinak,“ řekl Šott před rokem a měsícem, kdy vynášel první osvobozující verdikt. Bareš vypověděl, že Babiš se nejdřív rozhodl statek darovat svým dětem a až poté se ucházet o evropskou dotaci.

„Nejprve je třeba uvést, že výpověď svědka Bareše nezvrátila celou situaci, byť opravdu byla zásadní v několika ohledech,“ uvedl Šott. Především v tom, že nebyla v hlavním líčení nikým vyvrácena. Důkazy, jež byly nepřímé a mohly nasvědčovat protiprávnímu jednání, netvořily ucelený řetězec, který by vyvrátil obhajobu. Aby mohlo dojít k odsouzení, skutky by musely být potvrzeny bezpochyby, což se dle soudu nestalo.

Právě otázku, zda šlo o záměr, či jen náhodu, že společnosti ZZN AGRO Pelhřimov – později Farma Čapí hnízdo – byla změněna právní forma, byla vyvedena z holdingu Agrofert a následně žádala o dotaci, označil odvolací soud za kruciální. Státní zástupce Jaroslav Šaroch ve své závěrečné řeči uvedl, že „sled událostí v krátkém časovém horizontu“ na něj působí opravdu účelově. Upozornil, že v danou dobu již byly známy podmínky pro získání dotace.

Ano, ale...

Šott ale dal opět za pravdu svědkům – toto mimo jiné vypovídal i poslanec ANO a člen představenstva holdingu Agrofert Jaroslav Faltýnek – například v tom, že převod společností s ručením omezeným na akciové společnosti byl v daném období v konglomerátu běžnou záležitostí.

„Je logické, že státnímu zástupci (potažmo odvolacímu soudu – pozn. red.) se mohl krok jevit jako snaha zakrýt akciemi tzv. na hlavu skutečného majitele,“ uvedl Šott s tím, že v celkovém obrazu je ale pohled jiný. Akcie na majitele mají skutečně výhody, připustil, například méně smluv, snazší nakládání s akciemi či kolektivní princip rozhodování.

Městský soud se také měl na popud vrchního znovu zabývat tím, zda celá transakce nebyla nevýhodná, a tím nelogická. Ano, po vyvedení šlo o prázdnou skořápku, konstatoval Šott. Postavení Babišových příbuzných – akcie vlastnili dvě Babišovy dospělé děti Adriana a Andrej mladší a Babišova manželka Monika, posléze taky její bratr Martin Herodes – však nebylo nevýhodné, naopak.

„Smlouva o budoucí spolupráci s Agrofertem, která se týkala i úvěrů, de facto znamenala, že majitelé nenesli žádný risk, dostali akcie a společnost neměla žádný majetek, který by mohla ztratit. Nelze si představit nic výhodnějšího,“ zdůvodnil Šott. Byť při jednotlivém posuzování tedy může něco vypadat účelově, vcelku to tak není. Jak vypověděla Nagyová, pokud by vadil start z prázdné skořápky, tak by „nikdy nemohl vzniknout žádný startup. Ty začínají obvykle z nuly“.

Podle Nagyové, která žádost o dotaci podávala, byla skutečnost o spolupráci s Agrofertem v žádosti zahrnuta. Jak uvedl Šott, spolupráce nepředstavovala žádný problém, protože tehdejší pojetí samostatné firmy dle evropských norem bylo jiné než nyní. Důležité bylo, aby se firmy nevyskytovaly na společném trhu, zejména takzvanném sousedním. Podle Šarocha bylo právě působení na společném trhu prokázáno, nicméně soud se s tímto neztotožnil.

Podle Šotta byla zásadní výpověď také Babiše mladšího, který řekl, že akcie nikdy nepřevzal. To dle soudce opravdu opět zavdalo na důvodné podezření, které Šaroch správně rozvíjel. Nicméně podle soudu by na věci nic nezměnilo, kdyby akcie nebyly přepsány jen na dceru a manželku, které nic nerozporují. Zájem Babišových příbuzných na podnikání – zbudování farmy – byl dle soudu autentický.

Šott dal za pravdu i Eduardu Brunovi, který namítal, že je nepřípustné, aby odvolací soud hodnotil důkazy, které sám neprovedl. Podle obhájce Nagyové Josefa Bartončíka bylo absurdní, že zatímco odvolací soud vytýká tomu nalézacímu špatnou práci se spisem, dopouští se sám toho samého skutku. Po minulém vynesení rozsudku Šott zpracovával písemné odůvodnění tři měsíce. Nyní doufá, že doba bude kratší.