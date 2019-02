Babiš podržel Českou televizi. Vyzve poslance ANO, aby schválili její výroční zprávy

PRAHA Premiér Andrej Babiš oznámil, že požádá poslance hnutí ANO, aby hlasovali pro schválené výročních zpráv České televize. Vyloučil tak připojení strany ke klubům KSČM a SPD, které byly k činnosti ČT kritičtí a avizovaly, že výroční zprávy neschválí. Babiš o tom informoval v úterý na svém twitterovém účtu.

„Jak asi víte, v březnu se budou ve Sněmovně projednávat Výroční zprávy České televize. I když jsme vůči ČT často kritičtí a řekli jsme to i jejich řediteli u nás na klubu, požádám poslance hnutí ANO, aby se nepřipojovali ke KSČM a SPD a hlasovali PRO schválení všech Výročních zpráv,“ uvedl v úterý Babiš.

Česká televize předkládá každoročně sněmovně své výroční zprávy o činnosti a o hospodaření. Zákon o ČT stanoví, že sněmovna může odvolat Radu ČT mimo jiné v tom případě, pokud poslanci dvakrát po sobě jednu ze zpráv neschválí. Rada mimo jiné volí generálního ředitele televize a její členy volí sněmovna.

‚Pokřivené, rádoby profesionální poměry v televizi‘

Českou televizi kritizoval ve čtvrteční sněmovní debatě především jiří Valenta (KSČM), který doporučoval výroční zprávy za roky 2016 a 2017 neschválit. V souvislosti s ČT mluvil o neobjektivitě, podjatosti a o dehonestujících kampaních a o pokřivených, rádoby profesionálních poměrech v televizi. „Nejedná se mi o to, abych útočil na podstatu existence veřejnoprávního média. Neznamená to ale lhostejnost k neprůhlednému hospodaření a ke stylu zpravodajství a publicistiky,“ řekl komunistický poslanec, podle kterého není proč ČT hájit. Kritizoval také odměňování v ČT a její neochotu zveřejnit odměny některých jejích zaměstnanců.



Ke stanovisku neschválit výroční zprávy se přidal také poslanecký klub hnutí SPD Tomia Okamury. Jiří Kobza (SPD) uvedl, že činnost ČT vyžaduje zásadní a hlubokou revizi z hlediska návratu objektivity a důvěry občanů. Snahu bojovat o důvěru podle svých slov nevidí. Jeho stranický kolega Lubomír Španěl řekl, že činnost ČT nepřipomíná nezávislé médium ani vzdáleně. Zpravodajství je podle něj zmanipulované a neobjektivní.

V reakci na to ministr kultury Antonín Staněk vyzval poslance, aby výroční zprávy schválili. Neschválení zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady ČT, řekl a dodal, že pro tento krok nevidí důvod.

Na čtvrtečním sněmovním jednání se na hlasování o výročních zprávách ČT nedostalo. O schvalování výročních zpráv bude jednat Poslanecká sněmovna v březnu, přesný termín zatím není znám.