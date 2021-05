Babišem dosazené místopředsedkyně sportovní agentury možná skončí. Nový šéf na jejich posty vypíše konkurz

PRAHA Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser zřejmě přeobsadí dvě klíčové pozice svého úřadu formou veřejného výběrového řízení. Ty momentálně zastávají místopředsedkyně agentury Markéta Kabourková a Soňa Bergmannová, které v únoru instaloval do agentury premiér Andrej Babiš (ANO).

„Na obě pozice vypíšeme otevřená výběrová řízení,“ potvrdil Neusser serveru Lidovky.cz s tím, že osud místopředsedkyň v agentuře tím zpečetěný není. Obě se prý mohou do konkurzu přihlásit a své pozice tak uhájit.

Nejde jen o výměnu „obyčejných“ náměstků, jak ukázaly příklady předchůdců Bergmannové a Kabourkové. Těmi byli Ivo Lukš a Michal Janeba, každý se svým vlastním rajónem povinností. Lukš dohlížel na přerozdělování státních peněz sportovcům a Janeba měl mít na starost vnitřní chod samotné agentury.

Důležitost „šťastné ruky“ při výběru místopředsedů se ukázala ve výsledcích auditu NSA z ministerstva financí, který v těchto dnech finišuje. Závěry kontrolorů hovoří jasně: nalezená pochybení se týkala téměř výhradně vnitřního chodu agentury, za který měl zodpovídat Janeba. Dosavadní předseda agentury Milan Hnilička při svém odcházení na Janebu nechtěl svalovat veškerou vinu. „Bylo by to příliš jednoduché, takové chyby se zkrátka dějí,“ sdělil v pondělí novinářům na tiskové konferenci.

Na nelehkém postu Janebu nahradila v únoru Bergmannová. Jak už tehdy s odkazem na zdroje z okolí vlády informoval server Lidovky.cz, Kabourková i Bergmannová se na své posty dostaly poté, co byl Hnilička u Babiše „na koberečku“. Navzdory protiepidemickým opatřením totiž v lednu navštívil oslavu politického podnikatele Petra Bendy v jednom z teplických hotelů.

Právě Bergmannová pracovala dříve v Agrofertu, který Babiš vložil do svěřenského fondu, a následně prošla několik míst ve státní správě. Podle zákulisních informací za většinu těchto pozic vděčila nadstandardním vztahům s dvojkou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem.



Dva na sobě nezávislé zdroje serveru Lidovky.cz řekly, že konec Bergmannové si v agentuře přálo nemálo lidí. „Šuškanda v rámci úřadu je taková, že audit z financí tu máme na její popud,“ řekl serveru Lidovky.cz úředník, který si nepřál být jmenován.

Pokud výběrová řízení na obě pozice skončí personální obměnou, vykročí Neusser v novém působišti směrem, který deklaroval na úterním tiskovém brífinku. „Chci sportovní prostředí odpolitizovat, i když rozumím, že ne vždy to je lehké. To bych do toho nešel. Chci nastavit směr a věci, které budou ku prospěchu sportu, a takové principy, aby se do toho nezavlekla politika. Sport není v nejlepší kondici, tak to do toho nepatří,“ pronesl k novinářům.