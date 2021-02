Údajné ‚kompro‘ na Hniličku? Na fotkách prý vybírá peníze z bankovní schránky, podle něj to je podvrh

PRAHA Kontrolu Národní sportovní agentury (NSA) ministerstvem financí spustila složka na stole premiéra Andreje Babiše. Podle informací serveru Lidovky.cz má jít o podezřelé výběry z bankovních schránek učiněné šéfem agentury Milanem Hniličkou (za ANO). Ten prý o ničem neví, musí jít podle něj proto o podvrh.

Oznámení o zahájení kontroly došlo do NSA 11. února. Dokumenty k ohlášení auditu Lidovky.cz získaly. Mnohem podstatnější jsou ale materiály, jež k zahájení kontroly vedly.

Ty má mít na stole totiž premiér Babiš, který si na jejich základě objednal kompletní prověření agentury spadající přímo pod jeho úřad vlády. Není se co divit, jejich obsah má mít výbušný potenciál.

Zdroje serveru Lidovky.cz z okolí vlády existenci složky s údajným „komprem“ na Hniličku potvrdily. Nemá se prý ale jednat o žádnou policejní akci, původ informací měl jít ze soukromých rukou. V inkriminovaných lejstrech se mají nacházet například fotky Hniličky, na nichž vybírá peníze z bankovních schránek. To mělo vzbudit u premiéra a jeho lidí podezření, že šéf sportovní agentury se mohl „ušpinit“ v potenciální korupční kauze. Babiš na dotazy nereagoval.

Objevily se proto pochybnosti, zda jsou peníze, které skrze agenturu s rozpočtem 11,7 miliardy korun pro tento rok protekly, přerozděleny správně. V premiérově týmu se totiž skloňovalo podezření, že některé sportovní kluby mohly třeba dostat větší porci dotací výměnou za finanční odměnu. Otazníky se objevily také okolo firem, které si na pomoc se zpracováním dotací externě agentura najala.

„O tom, že dostal pan premiér na stůl složku ze sledování nic nevím. Ale jak se ptáte, že by měly být ve složce například záznamy z vybírání bezpečnostní schránky, tak v té jsem určitě nebyl minimálně dva roky, takže to bude zřejmě nějaký podvrh,“ reagoval na dotaz serveru Lidovky.cz sám Hnilička.



Audit je standard, ale termín je šibeniční

Proto se nyní šestice kontrolorů z ministerstva financí probírá kompletní dokumentací, kterou má NSA k dispozici. Z oznámení, které mají Lidovky.cz, vyplývá, že kontrola bude hodně zevrubná. Pokrýt má celou krátkou existenci úřadu v letech 2019 až 2021. Nezkoumá ale jen dotační tituly, které Hniličkova agentura spravuje.

Prověřit má také způsob organizace, jakým úřad zevnitř funguje. „K vybraným případům žádáme o doložení relevantních podkladů, kterými jsou zejména objednávky/smlouvy, faktury, likvidační listy, dodací listy, výpisy z bankovního účtu,“ požadují ministerští úředníci v textu oznámení.

Šéfka auditního týmu Pavla Kašpárková se k podrobnostem či průběhu audit pro Lidovky.cz po telefonu vyjádřit odmítla.

Pro posouzení standardnosti auditu Lidovky.cz oslovily elitního auditora z jiné složky státní správy, ten si však nepřál být jmenován. „Rozsahem jde o takový standard u nově vzniklého úřadu. Po krátké době fungování se většinou provede obsáhlý audit, jehož funkcí není až tak odhalit skandály, jako spíše vychytat mouchy ve fungování,“ popsal.

Zaujala ho však délka auditu, která je dle jeho slov lehce šibeniční. Ta byla zvolena na 20 dnů, avšak ohlášení kontroly uvádí, že se může podle potřeb i měnit. Právě spěch kontrolorů ukazuje spíše na to, že nejde jen o přátelskou kontrolu a pomoc s fungováním úřadu. Hodně bude záležet i na míře kooperace, s jakou agentura k auditorům přistoupí.

„Auditorům poskytujeme maximální součinnost, mají od nás všechny podklady vždy v nejkratším možném čase. Věřím, že audit potvrdí, že je u nás vše v pořádku,“ dušuje se šéf agentury.



Ve hře je i poslanecké křeslo

Zdroj z vládních kruhů serveru Lidovky.cz řekl, že výsledky auditu jsou pro budoucnost Hniličky zcela určující. Ten se už rozhodl vzdát koncem ledna mandátu poslance poté, co byl „načapán“ v Teplicích na ilegální oslavě narozenin šedé eminence sociální demokracie ze severu Čech Petra Bendy.

Babiš označil jeho chování za papalášské, jeho odchod žádala i opozice a dokonce i koaliční partner ANO ČSSD. Poté, co se však za Hniličku postavila řada význačných tváří ze sportovního prostředí, v čele agentury vydržel. Babiše však i tak podržení bývalého hokejového gólmana stálo politické body.

Reagoval na to rychlou obměnou Hniličkovy pravé i levé ruky. Z agentury odešli, údajně po vzájemné dohodě s Hniličkou, její místopředsedové Ivo Lukš a Michal Janeba, kteří ji pomáhali od začátku rozjíždět. Příkaz přišel dle informací serveru Lidovky.cz přímo od premiéra. Místo nich přišly dvě ženy: Soňa Bergmannová a Markéta Kabourková. První jmenovaná dříve pracovala pro Babišovu bývalou firmu Agrofert, poté vystřídala několik pozic ve státní správě.

Pokud by z auditu vyšel Hnilička a agentura s čistým štítem, mohl by hlavní český „sporťák“ pomýšlet i na návrat do sněmovny. Hnutí ANO s ním totiž počítá na jedno z prvních míst kandidátky v Libereckém kraji, kde Hnilička dlouhé roky hrál za tamní Bílé Tygry.