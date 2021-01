Tajný mejdan politiků v luxusním hotelu: podle Babiše musí nést následky. Hnilička se kaje, pošle peníze na charitu

Praha V sobotu proběhla v Teplicích oslava známého místního podnikatele Petra Bendy, která měla podle svědků daleko k dodržování epidemiologických opatření. Zde se podle Blesku objevili například expremiér Jiří Paroubek nebo místopředseda Rady ČT a exposlanec Jiří Šlégr. Nechyběl však ani další bývalý hokejista a též předseda Národní rady pro sport Milan Hnilička, tedy muž blízký současnému premiérovi Andreji Babišovi (za ANO).

Jak informuje v pondělí deník Blesk.cz, k události mělo dojít v teplickém hotelu Prince de Ligne, který podle veřejně dostupných zdrojů stejnojmenná firma Hotel Prince de Ligne s.r.o., jejímž jediným majitelem je od roku 2016 teplický podnikatel a někdejší krajský zastupitel Petr Benda.

Slavit dorazili podle fotodokumentace Blesku i jeho známí - expremiér Jiří Paroubek (za ČSSD), naganský šampion a v současnosti místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr, ale třeba i vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

„Nepil jsem, po večeři a pár pracovních schůzkách jsem řídil domů. Ale uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky. Okamžitě posílám 50 000 Kč na charitu, vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,“ uvedl Hnilička v reakci na zveřejněné fotografie serveru Lidovky.cz.



„Je to nepřijatelné papalášství a hlavně porušení vládních nařízení. Pánové si z nich udělali trhací kalendář. Všichni zúčastnění, včetně hotelu, ve kterém se ta akce konala, za to musí nést následky. Na fotce jsem poznal i Milana Hniličku. Očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ řekl premiér Babiš ještě před vyjádřením Hniličky pro server Novinky.cz.



Podle Blesku došlo hned k několika závažným porušení pravidel. Píše, že s nasazováním roušek se nikdo neobtěžoval a stejně tak s maximálním povoleným počtem osob na hromadné akci. Reportér deníku také tvrdí, že se nikdo z účastníků nemohl dostat domů před 9. hodinou.



„Lidé chodili ven na cigaretu nebo odcházeli, možná jediný člověk tam měl respirátor,“ uvedl reportér Blesku.

Podle něj se většina hostů rozhodla odjet domů kolem půlnoci. Část hostů, mezi které patřil i expremiér Jiří Paroubek však přenocovala přímo v hotelu a domů se vrátili až druhý den dopoledne.



„Takováto akce je porušením vládních nařízení. Jak organizátorovi, tak účastníkům hrozí pokuta ve správním řízení,“ uvedl v pondělí ráno pro Blesk Zprávy ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Není to poprvé, co média zachytila politiky či jiné veřejně známé osoby při porušování vládních nařízení. V říjnu Blesk vyfotil tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) při odchodu ze schůzky se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a dalšími lidmi v uzavřené restauraci na Vyšehradě, krátce na to byl nucen vládu opustit. V lednu zase deník informoval o tom, že bývalý prezident Václav Klaus strávil více než hodinu v uzavřené restauraci v Praze a neměl roušku.