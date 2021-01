Zákaz ubytování v hotelu? Zjistili jsme, jak Češi proticovidové opatření obcházejí

Praha Češi našli způsob, jak se během prázdnin ubytovat v hotelu či v penzionu navzdory anticovidovým restrikcím. Vypraví se prostě na „služební cestu“, často i s rodinou či s přáteli.

Pohled na zasněžené hory, které se v období jarních prázdnin hemží rodinami s dětmi, by nebyl nijak zvlášť neobvyklý, pokud by se však Česká republika aktuálně nenacházela v pátém stupni protiepidemického systému.

S fialovým stupněm, při kterém platí povinnost uzavření nejen restaurací, ale i hotelů či penzionů, vyvstává na mysli otázka, kde všichni tito lidé přespávají, pokud nejsou místní. Češi však našli způsob, jakým opatření spojená s kritickým epidemiologickým stavem obejít a dovolenou na horách si užít v pohodlí penzionu či hotelu.

A kde že se tedy nachází skulinka? Jedná se o opatření upravující možnosti ubytování během aktuálního nouzového stavu, které uvádí, že „ubytovací služby lze poskytovat jen osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti“. A tak se velké množství Čechů rozhodlo realizovat svou služební cestu právě během jarních prázdnin, na horách a nejlépe s dětmi a partnerem.

„Volají nám rodiny i skupiny“

Vstříc těmto návštěvníkům však vycházejí i mnohá zařízení, pro něž se koronakrize stává neúnosnou, a každé další prodloužení nouzového stavu jim ubírá naději, že ji přežijí. Ohledně věrohodnosti těchto služebních cest často přivírají oči a i přes hrozbu pokuty jsou rádi, že mohou ubytovat alespoň někoho. Na otázku, zda je potřeba věrohodnost pracovní cesty nějak doložit, hoteliéři většinou odpovídají, že je to o důvěře, někteří požadují čestné prohlášení.

Podle zdroje serveru Lidovky.cz z penzionu v Peci pod Sněžkou se však nejedná o zcela novou praktiku, která by se týkala pouze období jarních prázdnin. Mezeru v systému někteří Češi objevili už po Vánocích a užili si tak v hotelech třeba i Nový rok. „Na Silvestra byla Pec plná lidí,“ uvedl zdroj, jenž si nepřál být jmenován.

Tento penzion hosty hodnotí individuálně. Pokud by do něj aktuálně zavolal člověk, který žádá o ubytování v rámci služební cesty a působí věrohodně, přijmou ho. „To se nám ale ještě nestalo, volají totiž buď rodiny, anebo větší skupiny, z čehož je nám patrné, že lžou,“ dodal zdroj s tím, že takové rezervace odmítal. „Nejdřív jsme totiž chtěli být čestní, ale když vidíme, že to takhle dělají všechny hotely, pravděpodobně začneme taky. Stále se však bojíme pokuty, protože se lidé vzájemně udávají a na hotely pak chodí kontroly,“ dodal zdroj.

Home office na horách

Jsou však i taková zařízení, která se snaží z výjimky vykřesat maximum. Nabízejí například i příjemnější trávení „práce z domova“.

„Jde o klasický home office, který běžně provádí každý podnikatel a většina zaměstnanců. A je samozřejmé, že vás při vašem pracovním pobytu mohou doprovodit příslušníci vaší rodiny. Tak proč pracovat z obývacího pokoje uprostřed šedivého města, když to jde ze srdce našich nejvyšších hor a místo procházky asfaltovou džunglí se můžete na uvolnění nadýchat čerstvého horského vzduchu při procházce nebo při sportu,“ láká na svém webu Pension Bílý Hořec.

Majitel penzionu Radek Vlach se hájí, že nejde o nic nezákonného. „Zákon to umožňuje. Jak si to zařídí potom papírově, tak to je jejich věc,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Pokud jsou ubytovací zařízení v provozu z důvodu jakýchkoliv výjimek zahrnujících i návštěvníky na služební cestě, je nutné mít ve všech společných prostorách roušku, dodržovat platná hygienická opatření a zdržovat se převážně na hotelovém pokoji. Výjimku mají i restaurace v těchto ubytovacích zařízeních, hostům mohou poskytovat stravu po celý den.