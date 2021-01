Lidé se hrnou do hor, někteří v mrazivých podmínkách i bivakují. Nebezpečné, vzkazuje horská služba

ČR Sníh, krásné přírodní scenérie a romantická samota. Tak si mnozí představují bivakování v horách. Jenže celá akce se také rychle může zvrhnout v katastrofu, když člověk není dostatečně zkušený a vybavený. V posledních letech fenomén bivakování podle Horské služby ČR zesiluje, navíc letos evidují kvůli restrikcím ve volném terénu více lidí než obvykle.

Jak na bivak? Toto jsou naprosté základy: „První rada je nedělat to, kor ne v takových extrémních klimatických podmínkách, jako zažíváme teď ,“ uvedl mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

„Když už do toho někdo jde, tak je nutné mít kvalitní oblečení, čelovou svítilnu a spacák. Existují i turistická ohřívadla do spacáku. Dále musí vědět, jak si postavit přístřešek tak, aby ho nezavalil sníh ," dodal mluvčí Zeman.

Ideálním místem pro zimní bivak jsou místa poskytující přirozenou ochranu svým specifickým prostředím, tedy například jeskyně či dutiny.

Členové Horské služby ČR se shodují, že nejlepší je mít staženou aplikaci záchranka, která díky automatickému odeslání polohy velmi usnadní záchranářům lokalizaci lidí, kteří se ztratili.

Členové Horské služby ČR se shodují, že nejlepší je mít staženou aplikaci záchranka, která díky automatickému odeslání polohy velmi usnadní záchranářům lokalizaci lidí, kteří se ztratili. Horští záchranáři zdůrazňují, že je také velmi důležité mít mobilní telefon nabitý, neboť když se člověk ztratí, Horská služba s ním potřebuje komunikovat a také ho snadněji lokalizuje, když jedinec neví, kde přesně se nachází. „Často se stává, že se lidem v nízkých teplotách jejich chytrý telefon vybije a to celou situaci výrazně komplikuje," uvedl náčelník David Savický.

Trasu horské túry je nutné si pořádně naplánovat.

„Při sestupu z ranní Sněžky jsem si nemohl nevšimnout lidí s krosnami, karimatkou a vybavenými lopatkou. Nebylo jich rozhodně málo, možná každý třetí - vyjma dětí - stoupající na vrchol nejvyšší hory Česka,“ popisuje svou zkušenost Tomáš M. Myšlenka na spaní v zasněžených horách ho prý také láká a to od léta, co si fenomén bivakování vyzkoušel v příznivých teplotních podmínkách. Nyní ho však překvapilo, kolik lidí podobné myšlenky opravdu realizuje i v zimě. Připomeňme, že bivak je nouzový příbytek, který má v horách sloužit jako náhrada chaty či stanu při neodbytné potřebě přespání venku.



„Musím potvrdit, že je to trendem téměř ve všech horských oblastech,“ uvedl k dotazu na bivakování mluvčí horské služby Radek Zeman. Srovnávat s předchozími lety je podle něj složité, jelikož horská služba eviduje pouze statistiky zásahů a úrazů a bivakování jako takové spadne do kolonky „jiné“ společně s dalšími, tedy není možné jasně zjistit incidenci případů.

„Nemůžu říct, že by to bylo omezeno pouze na tento rok, ale z toho co vím, mohu říci, že v posledních letech je těchto případů opravdu více a zdá se, že ten trend je vzrůstající,“ uvedl Zeman.

V neděli v pět hodin ráno volala podle serveru Týdeník policie horskou službu v Jeseníkách skupina lidí, jejichž kamarády během bivakování zasypal sníh. „Evidentně se stalo, že přes noc napadalo cca 30 cm sněhu a k tomu další sníh na jejich úkryt přivál ostrý vítr. Celtová ochrana nevydržela a spáči se ocitli rázem zavaleni,“ sdělil pro Týdeník policie Jaroslav Komárek, který v noci sloužil na stanici Horské služby Jeseníky Červenohorské sedlo.

„U těch bivakování jde nejčastěji o pátrací akce, kdy někdo si vybere místo k přespání, ale pak když se dostane do úzkých, tak nám nedokáže sdělit, kde je,“ uvedl Radek Zeman o případech spojených s přenocováním v zimní přírodě, které horská služba musí řešit. „Potom jsou ale takové případy, jako byl ten zmiňovaný v Jeseníkách, kdy někdo přecení své síly, není vycvičený či vycvičená na spaní v těchto extrémních podmínkách a my ho musíme pak zachraňovat,“ dodal.

V přírodě je obecně více lidí

Náčelník David Savický z horské služby v Bedřichově v Jizerských horách se přímo k bivakování vyjadřovat nechtěl, také si ale všímá, že je lidí v přírodě zkrátka více. „Obecně pohyb ve volném terénu je větší než v minulosti, protože nyní lidé nemohou například v takové míře do zahraničí. Někteří by také jinak byli v supermarketech, ani tam dnes nemohou bez překážek,“ uvedl pro server Lidovky.cz. „Dneska chodí ven i lidé, kteří předtím tady ty sportovní aktivity nedělali a do přírody tolik nechodili.“ Vnímá také větší zájem o tzv. lovecké chaty.

„Letos jsou ty podmínky zase opravdu zimní. Za poslední týden napadlo dost nového sněhu, který je prachový, není udusaný a zpevněný, takže ti lidé, když se vydají do volného terénu, tak ho prošlápnou až na zem,“ uvedl další možnou nástrahu čekající na lidi pohybující se po hřebenech Savický. „Samozřejmě základem je dobré vybavení, v neděli jsme svážely dvě osoby, které byly v riflích a botaskách a brodily se hlubokým sněhem,“ dodal náčelník.

Oba víkendové dny prý řešila horská služba v Jizerských horách situace, kdy někdo přecenil své síly a uvízl v přírodě po setmění. „Museli jsme je hledat, pak jsme je transportovali k jejich vozu. Argumentovali, že před týdnem tu stejnou trasu prošli bez problému a neuvědomili si, že to bylo za zcela jiných podmínek,“ popisuje jeden z případů.

Podle náčelníka Michala Janďury z horské služby na šumavském Špičáku zatím případy bivakování nezaznamenali. „Lidé se pohybují v terénu a na nouzových nocovištích, ale přímo o bivakování zatím nevím,“ uvedl pro Lidovky.cz