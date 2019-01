Babišův švagr odešel z firem Agrofertu. Loni holding opustila i Monika Babišová

PRAHA Švagr premiéra Andreje Babiše (ANO) Martin Herodes odešel ze dvou firem Agrofertu, ve kterých do loňska působil. Uvedl to ve středu deník E15. Herodes byl ve strukturách Agrofertu jednatelem PR agentury Panda Media a vlastnil podíl ve firmě Respo Spol, zaměřené na zemědělskou výrobu. Loni holding opustila i Babišova manželka Monika Babišová. Premiér dříve Agrofert vlastnil, v roce 2017 vložil akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Panda Media i Respo Spol loni prošly fúzemi, po kterých Herodes ve firmách přestal působit. V agentuře Panda Media byl Herodes od roku 2015 jednatelem. Loni se agentura sloučila s Imobou, nástupnickou firmou společnosti Čapí hnízdo, a zanikla.

Herodes tak pozici jednatele ztratil. V Respo Spol držel Herodes od roku 2008 menšinový podíl, který postupně snižoval. Poslední zbytek podílu prodal loni jiné firmě Agrofertu v rámci fúze, při níž se Respo Spol sloučil s firmou Agrobor, která rovněž spadá pod holding. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka odmítl změny komentovat.

Herodesova sestra, manželka premiéra Babiše Monika, již také v rámci holdingu nepůsobí. Loni v květnu rezignovala na post v představenstvu firmy Imoba, která vlastní areál Čapí hnízdo. Kvůli sporné padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí premiér Babiš, jeho manželka, švagr a dvě dospělé děti obvinění z dotačního podvodu.