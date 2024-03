Rekonstrukce Barrandovského mostu začíná, spojení dvou etap ji zkrátí o rok

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy Sledovat na iDNES.tv

Silničáři začnou s opravami v pravém jízdním pruhu ve směru z Braníku na Smíchov, pro řidiče zůstanou průjezdné tři pruhy. Do levé části mostu se práce přesunou v červnu. Řidiči poté budou moci jezdit po již opravené části.

Letošní práce se dotknou nejen povrchu mostu, ale také jeho vnitřní části. „Ve III. etapě budeme pracovat na severní polovině severního mostu (blíže k Podolí) a přilehlém chodníku na římse. Jedná se o dva pravé pruhy ve směru z Jižní spojky a nájezdu z Modřanské ulice na Smíchov. Celá římsa s chodníkem, včetně vozovkového souvrství, izolace a vyrovnávajícího betonu, bude kompletně zbourána a vše bude postaveno nově,“ uvedla Technická správa komunikací (TSK) na webu.

„Ve IV. etapě se pak práce přesunou na jižní část severní konstrukce, tedy na dva levé pruhy od Jižní spojky na Smíchov. Dále je plánována výměna mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí,“ doplnila TSK.

Při opravách dělníci využijí vysokopevnostní beton, který již použili při opravách jižní strany mostu. Tato technologie by měla napomoci delší životnosti stavby, navíc díky ní není nutná izolační vrstva.

„Rekonstrukce se uskuteční i uvnitř mostu a vznikne zde nové předpětí, což je jednou z technologicky nejnáročnějších prací,“ doplnila TSK.

Už v pátek večer silničáři začali s vyznačováním objízdné trasy, v sobotu ráno pak zprovoznili rampu u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí ze Strakonické ulice do Braníka, a vyznačili další dopravní opatření na mostě. V sobotu také uzavřeli nájezdovou rampu ze Strakonické ulice. Ta zůstane uzavřená po celou dobu letošních oprav.

V roce 2023 TSK dokončila rekonstrukci jižní strany mostu ve směru od Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Práce trvaly od května do září a obešly se bez vážnějších komplikací.

Letošní práce na opravách započaly výměnou ložisek na severní straně mostu. Poté na začátku února přípravné práce uzavřely chodník a cyklopruh v Modřanské ulici.

Sloučení dvou etap oprav oznámili zástupci TSK a magistrátu v únoru. Původně byly opravy naplánované do čtyř let, sloučení umožňuje zkrátit proces o rok a vyhnout se tak dopravním omezením v roce 2025.

Silničáři i vedení metropole si od sloučení dvou etap slibují časovou i finanční úsporu. „V konečném důsledku je tento zvolený postup správně,“ zhodnotil rozhodnutí Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Tvoří ho severní, po kterém se jezdí z Braníku na Smíchov, a jižní most, který vede dopravu opačným směrem. Denně ho přejede přibližně 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni.