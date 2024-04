Politou sochu rudoarmějce Praha restauruje, oprava vyjde na čtvrt milionu

Ten Rudoarmějec je vysoce pravděpodobně Ukrajinec. Prahu, stejně jako většinu území Československa, osvobozoval ukrajinsky front, který se formoval u Kyjeva (to samozřejmě neznamená, ze to byli všechno Ukrajinci, sloužili tam všechny národy SSSR, ale nejvíc pochopitelně lidi rekrutovaný na Ukrajině) Ostatně u sousoší se na výročí konce druhé světové války vyfotil a poklonil i ukrajinsky emisar, protože se Ukrajina hrdě hlásí ke svému hrdinskému boji proti nacismu/fašismu a o...kupaci a dává ho do souvislosti s bojem proti agresi a okupaci současnou Ruskou armádou.

Pokorný to dílo vymodeloval před Únorem v roce 1947 za Třetí republiky na podnět židovských přeživších holokaustu z České Třebové (ne KSČ) a dílo je vytvořené podle fotografie na konci Pražské povstání od Karla Ludwiga. Tedy takto se skutečně ty dva kluci vášnivě líbali, protože měli upřímnou radost že ten masakr v Květnu roku 45 přežili, žádná lživá propaganda. ničení této slavné kulturní památky je hloupost a ubohost a Putinovi tím ty vandalové jen pomůžou, protože GRU, co operuje u nás, ničení antifašistického památníku natočí a odvysílá v ruské státní televizi jako důkaz o to, jak se Evropa nacifikuje, což je propaganda, kterou bombarduje Kreml ruskou veřejnost.

V neposlední radě je to unikátní, monumentální, kvalitní dílo s téměř barokní dynamikou od jednoho z nejlepších našich prvorepublikových sochařů, co vytvářel ve 20. a 30. letech monumenty ve veřejném prostoru ve stylu masarykovského civilismu…a kulturní památka, která se objevila v mnoha Gay a LGBT+ časopisech a publikacích, s z těchto důvodu oblíbené místo setkávání milenců. Je to vlastně neoficiální pomník Gay komunity Prahy.

Pevně věřím a doufám, ze se tento krásný umělecky, historicky a společensky významný monument, který je neoddělitelnou součásti pražské Génia Loci a městské urbánní legendy, po restaurování vrátí na místo.

A lidi, co to z neznalosti až debility, polili ať si dají facku a přihlásí se na policejni stanici. Rekonstrukce a znovu patinování bude stát Galerie hlavního města Prahy počítám kolem 300 000 až 400 000 Kč.