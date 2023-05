Jurečka dá do tří týdnů vládě návrh zvýšit rodičovský příspěvek na 350 tisíc

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka sdělil iDNEScz, že je dohoda, že do tří týdnů půjde na vládu jeho návrh novely zákona o státní sociální podpoře, aby se rodičovský příspěvek od 1. ledna 2024 zvýšil na 350 tisíc korun . Znamenalo by to růst rodičovského příspěvku o padesát tisíc oproti současnému stavu.