Bartošek: Chápu, že ambice má Havlíček velké, ale jeho kandidatura je jen další chaotická hloupost

Lidovky.cz: Odpovídá podle vás návrh zastoupení ve vedení sněmovny dle představ budoucí vládní většiny i výsledkům voleb?

Zcela jistě odpovídá. Ve volbách získaly jasnou většinu strany, které dopředu veřejně říkaly, že chtějí změnit politický styl i vládní politiku. Chtějí, aby vláda i Poslanecká sněmovna fungovaly efektivně oproti chaosu, kterého jsme tady v uplynulých letech byli svědky. A aby byla důležitější skutečně odvedená práce než nejrůznější marketingové aktivity a selfíčka na sociálních sítích. A této změně odpovídá i složení vedení Poslanecké sněmovny.

Lidovky.cz: Jak vy byste chtěl vykonávat funkci místopředsedy a na co byste se chtěl zaměřit?

V první řadě chci, aby Poslanecká sněmovna fungovala kvalitně a rychle. Abychom netrávili zbytečný čas různými prostoji, ale dařilo se nám schvalovat zákony, které naše země potřebuje. Zároveň si chci ponechat svoji odbornost – bezpečnost v naší zemi a obranu našeho státu – a i z pozice místopředsedy tato témata sledovat a pomáhat v jejich prosazování. Jsou tady velké výzvy, s nimiž musíme dělat mnohem více než vláda v uplynulých letech. Mám na mysli posílení bezpečnosti proti hackerům a kybernetickým útokům z východu, šíření fake news a dezinformací, které paralyzuje a oslabuje naši společnost, nebo lepší součinnost s tajnými službami, které máme na vysoké úrovni.

Lidovky.cz: Jak se díváte na to, že by nemělo být ve vedení sněmovny zastoupené SPD?

Funkce ve vedení Poslanecké sněmovny je nenároková. Neexistuje žádné pravidlo, které by určovalo, kdo musí být v roli místopředsedy, její složení vyplývá čistě z politických dohod. V roce 2017 se domluvilo hnutí ANO s SPD a KSČM a zvolili si vedení sněmovny dle svých preferencí a nás se na nic neptali ani s námi nejednali. Menší strany prostě zůstaly na nule. Chápu, že se nyní pan Okamura snaží mediálně tlačit na svoje zvolení, každopádně, aby byl zvolen, musel by získat důvěru poslanců, kteří budou volit tajnou volbou. My samozřejmě nikomu nic přikazovat nebudeme. Ale nemyslím si, že by poslanci KDU-ČSL měli zájem, aby je ve vedení Poslanecké sněmovny reprezentoval právě Tomio Okamura, který šíří nejrůznější fake news a jeho strana tady šíří nenávist proti různým skupinám obyvatel.

Lidovky.cz: Kritici vám vyčítají „kádrování“ nominantů za ANO, když jste deklarovali odmítavý postoj vůči Radku Vondráčkovi a odmítavě se stavíte i vůči kandidatuře vicepremiéra Karla Havlíčka?

Vysvětlení je jednoduché. Poslanci si volí svoje představitele a nemůžete je nutit k volbě někoho, kdo je zjevně nereprezentoval dobře a kdo se neosvědčil. Většina našich poslanců, s nimiž jsem mluvil, se na řadu politických kroků i na způsob chování pana Vondráčka dívá velmi kriticky. Nelze se divit, že takového člověka v tajné volbě volit nechtějí.

Ať hnutí ANO nominuje někoho, kdo bude poslance reprezentovat na úrovni. Věřím, že pak naši podporu získá. A pan Havlíček si zjevně nepřečetl sněmovní pravidla a myslí si, že může být ministrem na dvou úřadech a u toho ještě vést Poslaneckou sněmovnu. Možná by u toho rád vzal jako bokovku nějaký diplomatický post. Chápu, že ambice má velké, ale jeho kandidatura je jen další chaotická hloupost, které hnutí ANO poměrně často navrhuje. Nevadí, jsme na to zvyklí. Jen to prostě pravidla neumožňují. A my pravidla respektujeme.

Lidovky.cz: Minimálně dle návrhu jmen do vedení sněmovny za koalice tam nejsou politici s předchozí zkušeností z vedení bývalé Poslanecké sněmovny. Nebude to handicap?

Zde otázka není úplně přesná, protože například já už jsem čtyři roky místopředsedou sněmovny v letech 2013 až 2017 byl, takže alespoň nějaké drobné zkušenosti tam budou. A hlavně se nejedná o žádné sněmovní nováčky, ale zkušené poslance, kteří nebudou mít s řízením sněmovny problém.

Čím podle vašeho odhadu bude v praxi tato nová sněmovna odlišná od těch předešlých?

Velkou změnou v porovnání s minulými čtyřmi lety je, že zde máme vznikající koaliční vládu s jasnou většinou. Věřím tomu, že tak nebude potřeba provádět různé nahánění hlasů napříč poslanci ze strany hlavní vládní partaje. I proto je naděje, že by mělo být možné zákony schvalovat rychleji než v uplynulých letech. Což je dost nutné, protože v minulé sněmovně více než 300 zákonů spadlo pod stůl, protože jsme je vůbec nestihli projednat a odhlasovat. Věřím, že toto se podaří změnit.