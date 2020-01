Benešová slíbila urychlit novelu, která uleví Nejvyššímu správnímu soudu

BRNO Vláda chce kriticky přetíženému Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) pomoci novelou, která rozšíří počet nepřijatelných stížností. Novela soudního řádu správního leží v Poslanecké sněmovně od roku 2018, ministryně Marie Benešová (za ANO) po středečním jednání s předsedou soudu Michalem Mazancem slíbila urychlení jejího projednání.

V dlouhodobém horizontu připadá v úvahu i rozsáhlejší změna soudního řádu správního a celková reorganizace správních soudů. Podle Benešové by také na správní úseky krajských soudů mohli přejít někteří trestní soudci, kteří jsou nyní vzhledem k poklesu kriminality méně vytížení. Nikdo je ale nebude nutit, zdůraznila Benešová.



Podle Mazance v posledních letech stoupá počet kasačních stížností podávaných k NSS a soudci jsou už na hranici svých možností, co se týče množství vyřizovaných podnětů. Navyšovat počet soudců NSS ale Mazanec nechce, soud by podle něj měl zůstat štíhlý. Proto podporuje novelu, na jejímž základě by se část podnětů stala nepřijatelnou, soud by je nemusel řešit, a mohl by se tak soustředit na složitější kauzy a typově nové problémy.

Novela je podle Mazance krátkodobé řešení. Dlouhodobě lze uvažovat o reformně procesních předpisů, správní soudnictví podle něj potřebuje „nový procesní motor“, stejně jako o reformě soustavy správních soudů. Nyní jsou to v prvním stupni úseky krajských soudů, nad nimi je jako druhá instance NSS. Podle Mazance by mohly vzniknout samostatné správní soudy. Zároveň by jich mohlo být méně, ovšem početněji obsazených, se specializovanými a lépe připravenými soudci. Podle Benešové jde o prvotní úvahy a reorganizace se nestihne v aktuálním volebním období. Slíbila na ní ale pracovat.

NSS loni obdržel 4642 nových podnětů napříč všemi agendami. O rok dříve jich bylo 4645. Do roku 2019 soud vstupoval se zůstatkem 2583 nevyřešených stížností a dalších podnětům. Balík nedodělků na začátku letošního roku narostl na 2949 spisů. Loni se také meziročně prodloužila průměrná délka řízení ze 178 na 195 dní.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) má i stát zájem na rychlém rozhodování NSS, například v souvislosti s dopravními stavbami.