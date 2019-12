Benešovská nemocnice kvůli počítačovému viru zela prázdnotou. Zdravotníci možná přijdou o data

BENEŠOV Návštěvníky benešovské nemocnice ve středu vítaly prázdné čekárny a téměř vylidněný areál. Příčinou byl počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém a ochromil provoz zařízení. Rušno bylo jen na stavbě rehabilitačního centra, kde byli dělníci a pracoval jeřáb.

„Nejdou počítače,“ oznamoval personál příchozím, kteří neslyšeli zprávy v médiích. Podle prázdných čekáren ale bylo možné usuzovat, že většina objednaných pacientů informaci včas zachytila. Například na chirurgii potkal zpravodaj ČTK před polednem jen jednoho člověka, který potřeboval vyndat stehy.



Totální kolaps benešovské nemocnice kvůli kryptoviru. Náprava může trvat týdny, nefunguje žádný přístroj

V nemocnici nelze spustit žádný laboratorní nebo jiný přístroj včetně počítačové sítě, všechny plánované operace jsou zrušené. Lékaři mohou pacientovi například ošetřit odřeninu nebo zašít řeznou ránu, zvládnou běžné převazy a kontroly. Pokud ale bude potřeba rentgen, je to problém.

„Když si třeba vykloubíte prst, tak nevíme, jestli máte kost ve správné pozici, protože rentgen a obrazový systém nemáme v provozu,“ řekl ředitel Roman Mrva. Zdůraznil, že nikdo z hospitalizovaných není ohrožen na životě. „Všichni pacienti, kteří leží v benešovské nemocnici, jsou schopni toho pobytu bez rizika dál,“ uvedl.

Jak dlouho problémy potrvají, není známo. Podle Mrvy se je určitě nepodaří vyřešit dnes. Původ a typ viru analyzuje tým odborníků, v případu se angažuje i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a zabývají se jím kriminalisté. Vojenské zpravodajství, které má mít na starosti kyberobranu, nabídlo hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) pomoc s případnou identifikací útočníka. „Stejně tak jsme připraveni pomoci s šetřením jak policii, tak NÚKIB, se kterým na zkoumání incidentu již spolupracujeme,“ uvedla mluvčí Vojenského zpravodajství Alžběta Riethofová.

Zdravotníci možná přijdou o některá data

Podle Mrvy byl napaden i zálohový server, a tak je otázkou, jestli zdravotníci o některá data nepřijdou. Museli by je pak od pacientů znova získat a do systému opět vložit. Mnohem horší by bylo, kdyby data někdo ze systému vytáhl a zneužil, což ale podle odborníků nestalo, dodal ředitel.

Nemocnice nedávno instalovala nový nemocniční informační systém za 30 milionů korun a data z původního ponechala v operačním systému, k němuž se virus podle ředitele nedostal. Kromě toho zařízení investovalo do systému na zabezepčení a ochranu dat. Odborníci však podle Mrvy míní, že toto zabezpečení není nikdy dostatečné, protože hackeři jsou pokaždé o krok napřed.