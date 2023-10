Netanjahu do Prahy nakonec nedorazí. Návštěvu překazily útoky palestinských ozbrojenců

Původní zpráva

Izraelský kabinet v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem měl v neděli dorazit do Prahy. Návštěva ale nakonec kvůli útokům palestinských ozbrojenců z Pásma Gazy na Izrael padne. Serveru Lidovky.cz to potvrdily diplomatické zdroje. Později to na Twitteru uvedl i mluvčí vláda Václav Smolka.