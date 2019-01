Na SPZ má bestie a primátor. Chci dobře reprezentovat, říká lídr Děčína

DĚČÍN/PRAHA Červený sporťák se značkou THE BEA5T, v překladu bestie, nebo výkonný služební superb s označením PRIMAT0R. Na sociálních sítích vzbudily vášně espézetky na přání u vozů, s nimiž jezdí děčínský primátor Jaroslav Hrouda (ANO). Lídr severočeského města je tak dle svých slov kdekoliv snadno rozpoznatelný. Mnozí uživatelé ovšem pro takový způsob reprezentace nemají pochopení.

Úlet, hloupost, mrhání veřejnými prostředky. Výběr z výrazů, které se objevily pod snímky se zmiňovanými automobily. Nechyběly posměšné komentáře, ale také glosy, jež pořízení poznávacích značek přisuzovaly komplexu z nespokojenosti s vlastním přirozením.



Děčínský primátor však slova o tom, že by označením magistrátního vozidla chtěl na úkor města utišit své vnitřní touhy, odmítá.

„Kromě značky na přání PRIMAT0R je na novém služebním autě také znak města Děčína, aby bylo auto jasně a snadno identifikovatelné. Chci v něm reprezentovat Děčín všude, kam s ním pojedu,“ objasnil Hrouda serveru Lidovky.cz záměr opatřit městskou limuzínou netradiční registrační značkou.

Služební vůz děčínského primátora s SPZ na přání.

„Chci, aby mě poznávali lidé a věděli, kdo je jejich primátor, koho mohou oslovit. Pracuji sedm dní v týdnu od rána do večera. To auto, to je moje kancelář,“ doplnil se slovy, že má čisté svědomí.

Město za značku zaplatilo deset tisíc korun. O žádné plýtvání veřejnými prostředky se ale prý nejedná, neboť se poplatek hradí do městské kasy. „Děčín tedy za značky na přání zaplatilo samo sobě,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Děčínský primátor Jaroslav Hrouda z hnutí ANO (vlevo).

Zbrusu nová Škoda Superb Laurin a Klement s pohonem všech kol, kterou vedle primátora mohou užívat také jeho náměstci, figuruje v magistrátní flotile od loňského prosince. Do té doby jezdili radniční představitelé v superbu starší generace z roku 2012.

Luxusní superb za více než milion

Vozidlo v nejvyšší možné výbavě a s nejsilnějším motorem s výkonem přes 270 koní, vyšlo město podle dřívějších informací Děčínského Deníku na více než milion. A to i přesto, že mu prodejce poskytl slevu přibližně 250 tisíc korun. Katalogová cena tohoto modelu je téměř 1,15 milionu, primátorská limuzína byla ovšem podle deníku vybavena dalšími speciálními prvky. Namátkou multimediální výbavou v hodnotě 30 tisíc korun či černou barvou s perleťovým efektem za 17,5 tisíce.



Nové vedení města složené z ANO, ČSSD a hnutí Náš Děčín, které je ve funkci od počátku loňského listopadu, se pro nákup auta rozhodlo krátce po obsazení radnice. Škodovku pořídilo bez vypsání otevřeného výběrového řízení. „Nový vůz je pořizován na výjimku z důvodu preference českého vozu značky Škoda, modelu Superb. Jedná se o standardní vůz vedení měst v České republice,“ odůvodnila tehdy bývalá mluvčí magistrátu Markéta Lakomá. Nákup automobilu se nelíbil příliš nelíbil opozici, která jej označila za zbytečný.

Primátor Jaroslav Hrouda má značku na přání i na svém soukromém autě, sportovním kupé Ford Mustang GT. SPZ „THE BEA5T“, jíž lze přeložit rovněž jako ‚protiva‘, si podle svých slov pořídil před třemi lety. Tedy ještě v době, kdy prý netušil, že jednou bude primátorem.



„Splnil jsem si klukovský sen a koupil si sportovní auto, které má pod kapotou 700 koní. Slovo ‚bestie‘ proto vyjadřuje vlastnosti auta, nikoliv řidiče,“ uvedl Hrouda s tím, že jako děčínský patriot rád přispěl desetitisícovým příspěvkem do městské pokladny.

Poznávací značky na přání jsou v Děčíně velmi oblíbené. Bezmála padesátitisícové statutární město jimi v minulosti opatřilo také další služební auta, či vozidla městské policie. Zároveň zvažuje, že takto označí i městskou hromadnou dopravu.