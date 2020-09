Biolog Konvalinka: Pojďme z covidu různými metodami, jako je vakcína či dokonalé testy, udělat chřipku

Praha Nechci rozhodně nový koronavirus zlehčovat, není to žádná chřipečka, ale jsou tu i optimistické statistiky a ty nenaznačují, že skončíme s hromadou mrtvých, říká biochemik Jan Konvalinka. Podle něj nakonec přesné a levné testy a vakcína, které se objeví příští rok, mohou z covidu udělat právě jen něco na úrovni současné chřipky.

Lidovky.cz: Co nám říkají současná čísla o počtu nakažených a hospitalizacích? Nebo se z toho nedá nic vyčíst?

Nejsem odborník epidemiolog, jsem biochemik, čísla pozoruji jen laicky, ale vím něco o testování, a mohu tedy něco odpovědět. V současnosti máme mezi dvěma až třemi tisíci pozitivně detekovanými denně, což je 10–15 procent z provedených testů. Je to mnoho a napovídá to, že je tu hodně dalších pozitivních, které nedokážeme najít.

Současný prokázaný počet nakažených mnohem víc než skutečný počet infikovaných odráží podle mého názoru omezené kapacity vyhledávání potenciálně nakažených neboli trasování a limity odběrů a testování. Lze namítnout, že se testují hlavně lidé, kde je podezření, že jsou nakaženi, a to odráží ten výsledek. Ale na testy chodí i obrovské množství lidí, kteří je potřebují třeba kvůli výjezdu do zahraničí.