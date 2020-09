Většina Čechů se nechce očkovat proti covidu, až bude vakcína k dispozici. Chybí důvěra

PRAHA Většina Čechů není ochotná nechat se očkovat proti nemoci covid-19, až bude k dispozici vakcína. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM/MARK. Neochotu k očkování proti koronaviru zdůvodňovali lidé nejčastěji tím, že obecně nedůvěřují jakémukoli očkování. Chystaná vakcína proti covidu-19 také není podle dotázaných dostatečně prověřena.

Vakcíny proti novému typu koronaviru nyní vyvíjí a testuje řada zemí, včetně Česka. Ruští vědci představili svou vakcínu Sputnik jako první oficiálně dokončenou. Česko má zatím prototyp vlastní vakcíny, který teď posoudí odborníci z České vakcinologické společnosti. Skoro tři pětiny Čechů ale v aktuálním průzkumu uvedly, že se nechtějí proti koronaviru očkovat.

„Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou očkování nejvíce nakloněni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří si zřejmě uvědomují, že žijí v nejpostiženějším regionu a denně se potkávají s největším počtem potenciálně nakažených,“ sdělil analytik STEM/MARK Radek Pileček.



Pětina z lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, prohlásila, že obecně nedůvěřuje vakcínám. Stejný podíl lidí uvedl, že připravované vakcíny proti covidu-19 nejsou dostatečně prověřené. Jako důvod, proč očkování nepodstoupit, lidé zmiňovali i to, že covid-19 podle nich není závažným onemocněním, že vakcína nemusí být dost účinná nebo že by očkování mohlo mít vedlejší účinky.

Pokud by si vakcínu museli lidé sami platit, nejčastěji by byli ochotni dát 200 až 500 korun. Tolik peněz by dala za očkování skoro polovina z dotázaných, kteří s očkováním souhlasí. Více než tisíc korun by byla ochotna zaplatit jen zhruba desetina lidí.

Průzkum prováděla agentura od 11. do 15. září. Zúčastnilo se ho 502 lidí ve věku od 18 do 64 let.