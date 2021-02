Blatný je vyhořelý a měl by si odpočinout, myslí si prezident Zeman. Prymula by mohl být jeho poradcem

PRAHA Prezidentu Miloši Zemanovi je líto ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Zeman to řekl televizi CNN Prima News.

Podle Zemana pandemie skončí, až ‚lehce dementní skupina‘ odmítající očkování změní názor „Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený,“ odpověděl prezident na dotaz, zda by měl Blatný skončit. Dodal však, že změna ve vládě je v kompetenci premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl, že pokud mu premiér nějaký návrh změn ve vládě předloží, pak mu bez váhání rád vyhoví.

Babiš v pátek na tiskové konferenci po jednání vlády vyloučil možnost, že by do konce března měli skončit ministři zdravotnictví Blatný a zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a že by si tyto resorty vyměnily ANO a ČSSD. Prezident Miloš Zeman zvažuje, že by se jeho neplaceným poradcem stal bývalý ministr zdravotnictví a epidemiologi Roman Prymula. Považuje ho za odborníka. Potvrdil, že se na Prymulu zlobil kvůli jeho nedávné přítomnosti na fotbalovém zápase pražské Slavie. „Já uvažuji o tom, že by byl můj neplacený poradce. Protože jako odborník je vynikající, a jak správně říká pan premiér, tak jeho sociální inteligence - viz ten fotbal - není úplně vynikající,“ poznamenal. „Já s ním budu spolupracovat, milá paní moderátorko, nikoli jako s návštěvníkem fotbalových utkání, i když mám Slavii rád, ale s nejlepším českým epidemiologem,“ dodal Zeman.