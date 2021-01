Blatný nevyloučil další zpřísnění opatření, s hodnocením je třeba vyčkat do středy

Praha Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dnes diskutovala i o případném zpřísnění opatření, zatím ho nelze vyloučit. Pro hodnocení je třeba vyčkat na data o počtech nakažených z příštích dvou až tří dní. Řekl to na tiskové konferenci. Blatný dále uvedl, že situaci ohledně kapacity lůžek v nemocnicích zatím bude ČR řešit bez pomoci okolních zemí. Není v nich podle něj o moc lepší situace. Ministr nepovažuje za pravděpodobné, že by se uplatnil návrh MV využít k očkování volební místnosti. Zdůvodnil to například složením očkovacích týmů.

Stát odpustí medikům daně a odvody, vlekaři dostanou až 530 korun za sedačku. Vláda podpoří i regiony V posledních dnech se podle odborníků zřejmě pomalu začínají projevovat přísnější protiepidemická opatření přijatá 27. prosince. „V žádném případě není možné uvažovat o nějakém rozvolnění,“ řekl Blatný. V sobotu testy ukázaly 8406 nově pozitivních, což bylo proti minulému týdnu o 3400 víc. V neděli jich bylo stejně jako v pátek naopak méně než před týdnem. Pokud už začal počet nových případů klesat, v nemocnicích se to podle Blatného projeví nejdříve za týden. „Teď je potřeba nemocnice opravdu vyprázdnit. Protože kdyby přišla nějaká další vlna nebo i jenom vlnka, tak nastoupí do nemocnic, které jsou už teď přetížené,“ dodal. Nemocnice zejména v Karlovarském a Moravskoslezském kraji si stěžují na nedostatek kapacit. Problémem je spíše nedostatek personálu než lůžek. V posledních dnech se pacienti převážejí i mezi jednotlivými nemocnicemi. Karlovarský kraj požádal vládu, aby požádala o pomoc Německo, kam by bylo možné pacienty přesunout. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr Blatný v neděli uvedli, že dostatečné jsou kapacity v okolních krajích. Některé německé spolkové země mají podle něj volné kapacity na jednotkách intenzivní péče třeba 14 procent, v Česku je průměrně 20 procent. „Nebylo by korektní chtít pomoc po někom, kdo je na tom stejně špatně jako my,“ řekl. Situaci vyřeší ČR za pomoci dispečinku intenzivní péče vnitrostátně. „Byť je to za cenu složitějších logistických operací,“ dodal.