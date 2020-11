Blatný: PES nově započítává i antigenní testy potvrzené PCR, díky tomu kleslo skóre

Praha Výrazné snížení podílu pozitivních testů bylo výsledkem započtení antigenních testů s výsledkem potvrzeným testem PCR v posledním týdnu. Díky tomu kleslo i skóre vypočítané v protiepidemickém systému PES. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Od pondělí je na základě rozhodnutí vlády Česko ve čtvrtém, druhém nejvyšším stupni rizika, protiepidemická opatření se mírně zmírnila. Pondělní hodnota 57 je poprvé na úrovni třetího stupně. Při setrvání na této úrovni po sedm dní bude navrženo další zmírnění opatření.



Podle ministra se začaly antigenní testy, kterými jsou povinně testováni každých pět dní klienti a zaměstnanci v lůžkových zařízeních sociální péče, započítávat před týdnem. Hlášení se ale zpožďují, řekl Blatný.



„Je to zcela ve shodě s metodikou, kterou doporučilo Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC). Zatím jsou tam zapisovány antigenní testy, které mají PCR konfirmaci. Jakmile ECDC vydá změnu doporučení a budou se tam zapisovat všechny, tak počítejme s tím, že pozitivita velice rychle může klesnout na hodnoty někde kolem deseti procent,“ dodal Blatný.

Potvrdit výsledek antigenního testu, který se nemusí vyhodnocovat v laboratoři, je v současné době potřeba v případě negativního výsledku u nemocného s příznaky, případně pozitivního člověka bez příznaků. Oba testy potřebují vzorek odebraný tyčinkou z nosohltanu, antigenní test má výsledek za 15 minut. K testu PCR je vzorek odvezený do laboratoře, kde se množí virová RNA, a je proto přesnější.

Podle vyjádření Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na dotaz vychází změna metodiky z rozhodnutí Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví. Od 16. listopadu tak datová sada diagnostických testů započítává všechny PCR testy včetně opakovaných a potvrzovacích s negativním výsledkem. „Jako testy určující denní počet nově diagnostikovaných případů jsou nadále uvažovány pouze PCR testy primárně pozitivní,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace ÚZIS Lenka Svobodová. Dodala, že to vedlo k částečnému posunu hodnoty míry pozitivních na celkovém počtu testů.

„Datová sada zatím nezahrnuje výsledky samotných antigenních testů bez následné konfirmace, jejich začlenění by případně proběhlo na základě mezinárodních doporučení, budou-li v tomto smyslu aktualizována,“ uvedla.

V pondělí ráno se původně objevilo na webu protiepidemického systému PES rizikové skóre vypočítané podle původní metodiky. Místo současného příznivějšího čísla 57 se tak na chvíli objevill údaj 67. „Bohužel došlo ráno k havárii serveru, který nenačetl správně,“ vysvětlil ministr. Spolu s poklesem pozitivních testů, který snížil skóre z nedělních 62 o deset bodů, zároveň stouplo průměrné reprodukční číslo za sedm dní z 0,728 na 0,806. Tento nárůst znamenal připočtení pěti bodů.

Kromě podílu pozitivních testů za dva týdny a reprodukčního čísla se skóre vypočítává z počtu nakažených na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za 14 dní. Obě hodnoty klesají a jsou hodnoceny posledních pět dní 16 body z maximálně 20 možných.

Pokud se vypočítané číslo rizikového skóre dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Poté změnu vyhodnotí expertní tým ministerstva zdravotnictví a navrhne vládě opatření zmírnit nebo zpřísnit. Pokud by tak Česko zůstalo ve třetím pásmu mezi 41 a 60 body do pondělí 30. listopadu, navrhne ministr vládě zmírnění opatření. To by znamenalo už například otevření obchodů či restaurací, zrušení nočního zákazu vycházení nebo venkovní akce pro 50 osob.