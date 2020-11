Během úterý zatím přibylo 3151 případů koronaviru, od začátku epidemie se nakazilo téměř půl milionu lidí

Praha Hygienici do úterního večera potvrdili zatím 3151 případů covidu. Je to zhruba o 500 víc než za stejnou dobu minulé úterý, na kdy ale připadal státní svátek 17. listopadu. Za dobu trvání epidemie se v Česku nakazilo už téměř půl milionu lidí - laboratoře odhalily od začátku března 499 831 případů nákazy. Přes 80 procent pozitivně testovaných se už vyléčilo, aktuálně nakažených je v zemi přes 85 600, většina z nich má mírný průběh nemoci. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V českých nemocnicích se v pondělí léčilo 5497 lidí s covidem, to je přes šest procent z aktuálně nakažených a o 200 víc než předchozí den. Ve vážném stavu bylo 826 hospitalizovaných, o dva méně než v neděli.

Ve statistikách přibylo dalších 123 úmrtí, celkový počet obětí se tak zvýšil na 7483. Během dneška eviduje ministerstvo zatím 48 úmrtí. Nejvíc lidí s covidem zemřelo 3. listopadu, a to 257. V poslední době se počet obětí za jeden den pohybuje mezi 100 a 200, Laboratoře provedly v pondělí 22 355 testů na koronavirus, o několik tisíc míň než ve všední dny minulého týdne, kdy se počet testů pohyboval s výjimkou úterního státního svátku od 24 000 do 26 000. Na přelomu října a listopadu bylo testů i přes 45 000. Pozitivních byla zhruba pětina vzorků, podobně jako v předchozích několika dnech. V minulých zhruba dvou týdnech byly obvyklé hodnoty mezi 25 a 30 procenty. Výrazné snížení podílu pozitivních testů bylo výsledkem započtení antigenních testů s výsledkem potvrzeným testem PCR v posledním týdnu. Babiš navrhuje předvánoční antigenní testy zdarma pro všechny zájemce. Blatný představí svůj plán ve středu Skóre v protiepidemickém systému PES zůstalo dnes na 57 bodech, druhý den je tak ve třetím z pěti stupňů pohotovosti. Při setrvání na této úrovni po dobu sedmi dní je možné navrhnout další zmírnění opatření, vláda bude o dalším rozvolňování, týkající se například otevření obchodů či restaurací, mimořádně jednat v neděli. Šíření nákazy v posledních zhruba dvou týdnech oslabuje. Ještě na přelomu října a listopadu stoupaly denní přírůstky nakažených až k 15 000, v minulém týdnu nárůst jen jednou překročil 6000. Pozvolna klesá i počet hospitalizovaných. Začátkem listopadu, když vrcholila druhá vlna, vyžadovalo nemocniční péči přes 8200 nakažených a zhruba 1200 mělo těžký průběh nemoci. Nemocnice už mohou znovu provádět plánované neakutní operace, které musely v uplynulých týdnech odkládat kvůli rostoucímu počtu pacientů s koronavirem. Nyní je nákaza nejvíce rozšířena na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali zhruba 616 nakažených na 100 000 obyvatel. Následuje Svitavsko s 512 případy a Chrudimsko, kde se nákaza za poslední týden prokázala u 485 lidí v přepočtu na 100 000 obyvatel. Relativně nejpříznivější je situace v okrese Praha-západ, v Praze či na Trutnovsku.